L'Équipe: 'Het illustreerde waarom Donyell Malen nog geen topspits is'

Zondag, 27 juni 2021 om 22:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

De Franse sportkrant L'Équipe licht drie Nederlandse dissonanten uit na de nederlaag tegen Tsjechië (0-2) in de achtste finale van het EK. In een artikel waarin de 'tops en flops' worden belicht, wordt het optreden van Matthijs de Ligt en Donyell Malen beoordeeld met een 3; Georginio Wijnaldum krijgt een 4 toebedeeld. In de ogen van L'Équipe was Daley Blind (6) de minst slechte speler van Oranje.

Het optreden van De Ligt werd kort na de pauze beëindigd door een rode kaart. De verdediger dreigde een duel met Patrik Schick te verliezen, bewoog zijn hand naar de bal en werd na tussenkomst van de VAR weggestuurd. "Zijn onbetwistbare rode kaart kantelde de wedstrijd, want Oranje domineerde. Daarvoor voerde hij een goede tackle uit, in de 38ste minuut", doelt het sportblad op de sliding waarmee De Ligt tegenstander Antonin Barak het scoren belette. "Maar verder vonden we hem niet helemaal zichzelf."

Malen werd na de rode kaart van De Ligt naar de kant gehaald en vervangen door Quincy Promes. De wedstrijd had er heel anders uit kunnen zien, als Malen in de vijftigste minuut had gescoord: hij speelde zich op bijzonder knappe wijze vrij en stormde af op de keeper, maar daarna sloeg de twijfel toe en faalde hij. "Hij trok oog in oog met Tomás Vaclík aan het kortste eind. Het illustreerde waar het bij Malen nog aan ontbreekt om een topspits te zijn: realisme. Het is jammer, want met zijn explosiviteit en beweeglijkheid zorgde hij voor ruimte en diepgang."

Wijnaldum werd door Voetbalzone beoordeeld met een 2 en was daarmee de slechtst beoordeelde speler van Oranje. L'Équipe is met een 4 iets milder, maar concludeert ook dat hij onzichtbaar was. "Waar was de onvermoeibare tank uit de eerste wedstrijden? De nieuwe aanwinst van Paris Saint-Germain worstelde in fysiek opzicht en zijn invloed op de wedstrijd was beperkt, zowel in aanvallend opzicht als met balveroveringen. Hij verloor het kopduel met Tomás Kalas voorafgaand aan het eerste doelpunt."

De beste spelers speelden volgens de Fransen voor Tsjechië: Tomás Holes (8), Barak (7) en Vaclik (7) blonken uit, vindt L'Équipe. Voor Blind heeft men een 6 over. "Hoewel Nederland worstelde met de goede organisatie van Tsjechië, probeerde Blind met zijn lange ballen een opening te vinden. Met zijn instelling was niets mis. Hij gaf Patrick van Aanholt dekking wanneer dat nodig was, bleef erin geloven en was met zijn leiderschap een voorbeeld."