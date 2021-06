Van Hanegem vol onbegrip: ‘Dat had Malen toch ook nog wel gekund?’

Zondag, 27 juni 2021 om 22:02 • Yanick Vos • Laatste update: 22:05

Willem van Hanegem noemt de uitschakeling van Oranje op het EK ‘doodzonde’. De Kromme zag het Nederlands elftal zondagavond ten onder gaan tegen Tsjechië in de achtste finale: 0-2. In zijn column voor het Algemeen Dagblad uit hij zijn verbazing over de wissel die Frank de Boer toepaste na de rode kaart van Matthijs de Ligt in de 55ste minuut. De bondscoach bracht Quincy Promes binnen de lijnen te koste van Donyell Malen.

Van Hanegem was in 2004 de assistent van toenmalig bondscoach Advocaat. In de EK-wedstrijd tegen Tsjechië haalde Advocaat de uitblinkende Arjen Robben naar de kant bij een 2-0 voorsprong en bracht hij Paul Bosvelt binnen de lijnen. Oranje verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2-3. Tijdens een persconferentie na de wedstrijd kreeg Van Hanegem de vraag hoe hij zou reageren als Advocaat opnieuw een dergelijke wissel zou toepassen. “Dan sla ik hem neer”, reageerde hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben jarenlang gelachen om de wissel van Dick Advocaat tegen de Tsjechen. Niet alleen wij, ook de Tsjechen vonden het toen vreemd dat Arjen Robben werd gewisseld. Maar we hebben er eentje die wij bijna in hetzelfde rijtje kunnen plaatsen. Donyell Malen miste een enorme kans, maar hij was wel de gevaarlijkste speler van het Nederlands elftal tegen de Tsjechen”, aldus Van Hanegem. Met een man minder en Malen op de bank ging het mis voor Oranje. Door goals van Tomas Holes en Patrik Schick ging Nederland onderuit.

De oud-voetballer schrijft dat hij niet begrijpt waarom Malen gewisseld werd. Hij is van mening dat de PSV-spits de taken van Promes had kunnen invullen. “Promes moest als invaller bij Memphis komen en verdedigend de linkerkant oppakken. Dat had Malen toch ook nog wel gekund?”, aldus Van Hanegem, volgens wie Denzel Dumfries overeind bleef in Boedapest. “Maar verder ging er teveel mis. Matthijs de Ligt gleed uit. Dat is vervelend, maar waarom slaat hij vervolgens naar de bal? Dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. En met tien spelers is het opeens een heel ander verhaal.”

De slechtste man van Oranje krijgt een 2 na wanvertoning in Boedapest

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Met een man minder hadden alle spelers van Oranje volgens Van Hanegem hun hoogste niveau moeten halen om alsnog de kwartfinale te bereiken. “Maar Maarten Stekelenburg, we vonden het allemaal maar doodnormaal dat hij na jarenlang anoniem te zijn geweest in de voetballerij opeens onze eerste keeper was. Tegen de Tsjechen stond hij er bepaald niet, met de 1-0 als dieptepunt”, vervolgt Van Hanegem, die ook kritisch is op Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. “Alsof ze opeens pap in de benen hadden.”