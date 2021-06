Van der Gijp: ‘Hij is na Ajax net een soort gorilla geworden, zonde man’

De kritiek op het Nederlands elftal en bondscoach Frank de Boer na de eliminatie door Tsjechië in de achtste finale van het EK mag er zijn. De entree van Quincy Promes voor Donyell Malen kwam ook zondagavond bij De Oranjezomer ter sprake, net als het optreden van Matthijs de Ligt en de keuzes van De Boer. Johan Derksen is benieuwd of De Boer consequenties gaat verbinden aan de eliminatie in de achtste finales van het Europese toernooi.

“Een matige wissel”, oordeelde René van der Gijp in het televisieprogramma. “Ik zou Memphis Depay en Donyell Malen altijd voorin laten spelen. Dat is enorm veel snelheid. En je krijgt meer ruimte omdat Tsjechië denkt hoger te kunnen spelen tegen tien man. Dan had je gewoon 4-3-2 kunnen gaan spelen.” Derksen begreep er sowieso niets van. “Ik begreep op de eerste plaats al niet waarom Promes bij de selectie zat. En dat-ie inviel, met Steven Berghuis op de bank. Die heeft een prima seizoen bij Feyenoord gedraaid en Promes heeft een heel seizoen niks laten zien.”

Wilfred Genee weerlegde dat en benadrukte dat Promes het in Rusland in de slotfase ‘redelijk had gedaan’. Derksen: “Ja, maar die berichten uit Rusland wil ik dan wel eens zien. Ik hoor altijd dat-ie daar geweldig speelt. Als de beste vier spelers je in de steek laten en Denzel Dumfries is je beste man, dan is er met je elftal wat aan de hand.” Van der Gijp vond dat De Ligt is veranderd sinds zijn vertrek bij Ajax. “Bij Ajax was hij veel rustiger. Hij is wild geworden. Hij is ook heel breed geworden. Bij Ajax was hij ook rustiger aan de bal. Nu is het net een soort gorilla geworden die woest loopt te doen op het veld. Zonde man.”

Derksen noemde de handsbal van De Ligt ‘een paniekreactie’. “Hij besefte dat hij de laatste man was. Als je dan uitglijdt, dan is opzettelijk hands maken het domste wat je kan doen.” Bas Nijhuis vond het een terechte straf voor de Oranje-international. “Het is heel zuur. Hij valt een beetje klungelig en geeft dan dat tikje. Als-ie dat niet doet, dan loopt zijn tegenstander gewoon door en is het een duidelijke scoringskans”, analyseerde de aanwezige scheidsrechter. “Het had de andere kant op kunnen gaan als De Ligt een duwtje had gekregen, maar dat was hier echt niet het geval. Voor mij zit er geen speld tussen. Gewoon rood.”

Derksen is benieuwd of De Boer consequenties gaat verbinden aan de eliminatie in de achtste finales. “Zijn krediet is zo langzamerhand nu wel op. Dat heeft-ie opgebouwd bij Ajax, daar heeft-ie het natuurlijk wel goed gedaan. Maar als je in Italie faalt, in Engeland, in de Verenigde Staten en ook bij deze opdracht er niks van bakt . . . Makkelijkere tegenstanders hadden ze niet kunnen treffen. We hebben gezien waartoe het heeft geleid dat hij aan zijn eigen ideeën blijft vasthouden.” Derksen vindt dat de KNVB moet afvragen of De Boer nog wel een draagvlak heeft om verder te gaan als bondscoach.

Van der Gijp zette ook vraagtekens bij het optreden van Maarten Stekelenburg. “Bij de eerste goal zag hij er niet goed uit.” Derksen: “Maar daarvan hebben we toch gezegd dat hij een bejaarde keeper is die al vijf jaar wisselkeeper is? Die eerste bal was gewoon een blunder. De timing was volledig verkeerd en die tweede was niet onhoudbaar. Er stond een oude, krakkemikkige man op doel bij ons.”

De conclusie aan tafel was dat de eliminatie een schandvlek in de Nederlandse geschiedenis is. “De Boer heeft ook geen overredingskracht. Dadelijk gaat-ie uitleggen waarom we zijn uitgeschakeld en is er geen touw aan vast te knopen. Die jongen heeft een fantastische achtergrond als voetballer, maar als ik nu naar hem kijk als bondscoach van het Nederlands elftal . . . Heeft hij er nou zo veel verstand van?”

Dick Advocaat kreeg de vraag of hij ook Promes had ingebracht. “Hij had Promes kunnen brengen, hij had Berghuis kunnen brengen”, antwoordde de voormalig bondscoach. "Hij had echter ook 4-3-2 kunnen blijven spelen, met die twee snelle jongens voorin. Of ik Malen eraf gehaald? Ik vind het altijd zo moeilijk om te zeggen. Je zit als trainer heel anders naar die wedstrijd te kijken. Hij had Malen kunnen laten staan en 4-3-2 gaan spelen. Hoe zou Berghuis het aan de rechterkant hebben gedaan? Die heeft ook de laatste bal en de goal. Maar goed, de bepalende spelers waren er niet. Dat waren er vier of vijf. Dan wordt het moeilijk.”