La Gazzetta dello Sport: ‘Alleen in Nederland maken mensen zich daar druk om’

Zondag, 27 juni 2021 om 21:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:51

Na de uitschakeling op het EK wordt het Nederlands elftal door La Gazzetta dello Sport met de neus op de feiten gedrukt. De sportkrant wijst erop dat Oranje na het jaar 2000 geen succesvol EK meer kende en zoomt in op de rol van Frank de Boer in het debacle van zondagavond. Oranje incasseerde twee doelpunten in de achtste finale Tsjechië (0-2), na een rode kaart voor Matthijs de Ligt. Mede omdat hij uitkomt voor Juventus wordt de fout van De Ligt uiteraard belicht in de Italiaanse krant, maar het leeuwendeel van de kritiek richt zich op de mentaliteit van Nederlandse spelers in het algemeen.

"Vrienden, maar ook weer niet", schrijft La Gazzetta dello Sport over de verhouding tussen de nationale ploegen van Tsjechië en Nederland. "In 2004 hielp Tsjechië Nederland zich te kwalificeren voor de kwartfinale. Ditmaal stuurde Tsjechië Nederland naar huis. De trots en alertheid die Tsjechië in het spel legden, toonden de mannen van Frank de Boer niet. De Boer zal in eigen land bekritiseerd worden om zijn keuze onder de lat (Stekelenburg, rampzalig) en om duizenden andere tactische uitvindingen waar mensen in geen enkel ander land zich druk om zouden maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De slechtste man van Oranje krijgt een 2 na wanvertoning in Boedapest

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

"De waarheid is dat Nederland, net als Italië, te weinig weerstand kende in de groepsfase. Maar in tegenstelling tot Italië heeft Nederland niet de kwaliteit en het karakter om aan de top te blijven in Europa. Nederland zal bij zichzelf te rade moeten gaan. Net als in 2008 was Nederland triomfantelijk in de groep, om daarna meteen te worden uitgeschakeld. In 2012 pakte een Nederland vol sterren nul punten in de groep. In 2016 wist Nederland zich niet eens te kwalificeren. De vloek duurt voort."

"Wiens fout was het? Die van de bondscoach, van het systeem dat hij heeft gekozen, van het slappe karakter van de belangrijkste spelers, zoals Wijnaldum en Depay, of van de dure rode kaart voor De Ligt?", vraagt La Gazzetta dello Sport zich af. Die vraag wordt niet beantwoord. "Het is een nieuwe dreun voor de fans van het Nederlands elftal en voor een ploeg die bart van het talent, maar niet van karakter. De Tsjechische fans vieren feest in Boedapest en wachten een moeilijke trip naar Baku (tegen Denemarken, red.). In Amsterdam, waar iedereen vanmiddag nog in oranje kleding op de fiets te zien was, is de lucht grijs en is het stil."