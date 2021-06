‘Misschien was dit wel de grootste wedstrijd uit de carrière van een aantal’

Zondag, 27 juni 2021 om 20:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:05

Het Europees kampioenschap is voorbij voor het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Frank de Boer legde een teleurstellende achtste finale op de mat tegen Tsjechië en moest uiteindelijk met 0-2 buigen. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Matthijs de Ligt, die rond het strafschopgebied van Oranje hands maakte met een Tsjech in zijn rug. Na afloop van het duel zoeken de spelers van Oranje vooral naar verklaringen voor de uitschakeling. "Het leek alsof we een beetje moe waren, ik weet niet waarom", aldus Frenkie de Jong tegen de NOS.

De Jong was net als een aantal teamgenoten vrij onzichtbaar tegen Tsjechië, terwijl hij eerder dit toernooi liet zien de ploeg op sleeptouw te kunnen nemen. "Ik weet het niet, ik denk dat we de eerste helft ook al niet goed speelden", reageert De Jong op de uitschakeling. "Het leek alsof we een beetje moe waren, ik weet niet waarom. Het was een zware wedstrijd. Ik ben het ermee eens dat het apathisch was. Misschien was dit wel de grootste wedstrijd uit de carrière van een aantal. Maar ons spel kwam niet van de grond. Na de rode kaart werd het alleen maar moeilijker."

Oranje kon in aanvallend opzicht geen vuist maken en loste voor rust zelfs geen schot op doel, een statistiek die voor het eerst 'behaald' werd dit Europees kampioenschap. "We waren tactisch prima voorbereid", is De Jong van mening. "Soms heb je van die dagen... De eerste helft was niet goed genoeg. Het is niet dat we heel veel weggegeven, we creëren zelf ook niet veel. Na de rust krijgen we een goede kans. Maar na de rode kaart weet je dat het wel een stuk lastiger wordt. We kwamen niet echt los. Ik kwam ook niet echt vrij. Het voelde zwaar. Het was niet onze beste wedstrijd."

De Jong ontkent dat de uitschakeling te wijten valt aan onderschatting. In aanloop naar het duel met de Tsjechen ging het met name over een eventuele kwartfinale tegen Denemarken en de daaropvolgende halve finale. "Nee, we waren echt vol gefocust", aldus De Jong. "We wisten dat het heel lastig zou worden, dus dat is het niet." Ook wijt De Jong de nederlaag niet aan de rode kaart van De Ligt. "Matthijs heeft veel persoonlijkheid. Het is heel knap van hem dat hij direct voor de camera komt. Maar het is niet alleen zijn schuld. In de eerste helft speelden we ook al onder ons niveau. Ook met tien man kan je het veel beter doen, zeker tegen Tsjechië. "

Door de nederlaag keert Oranje maandag terug naar Nederland. "Uiteindelijk is het een slecht toernooi geweest", besluit De Jong zonder twijfel. "Als je er in de achtste finale uitgaat is het nooit goed. Ik weet niet of we de Hollandse school overboord gegooid hebben. Ik denk dat we aardig gespeeld hebben. We waren ook het team met de meeste goals, dus we hebben aanvallend gespeeld. De Hollandse school is niet altijd 4-4-3, als het maar aanvallend is en ik denk dat we dat wel geprobeerd hebben."