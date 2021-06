Matthijs de Ligt neemt verantwoordelijkheid op zich na nederlaag

Matthijs de Ligt voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag die het Nederlands elftal zondag leed in de achtste finale van het EK. Na een rode kaart voor de verdediger, bij een stand van 0-0, trok Tsjechië de wedstrijd naar zich toe: 0-2. "Heel slecht natuurlijk", reageert De Ligt op de vraag hoe hij zich voelt. "Je verliest de wedstrijd eigenlijk door een actie van mij. Dat voelt heel vervelend natuurlijk."

De Ligt dreigde een duel met Patrik Schick te verliezen, bewoog zijn hand naar de bal en werd na tussenkomst van de VAR weggestuurd. "Je hebt de wedstrijd onder controle. Dan komt er één zo’n bal", blikt de verdediger van Juventus terug in gesprek met de NOS. "Ik denk dat ik hem laat stuiteren, wat achteraf niet goed was. Dan val ik op de grond, krijg ik een licht duwtje, waardoor ik eigenlijk hands maak."

"Uiteindelijk verandert dat de wedstrijd. Zo simpel is het. Dat mag mij niet overkomen. Als ik zie hoe de ploeg in de laatste minuten blijft strijden, kan ik alleen maar trots zijn. Dan voel ik mezelf wel heel verantwoordelijk", vervolgt De Ligt, die vóór zijn rode kaart nog niet het idee had dat Oranje de wedstrijd uit handen aan het geven was. "Dat gevoel had ik eerlijk gezegd niet. Ik dacht dat we de controle hadden en in de eerste helft wat kansen hadden."

"Er waren geen schoten op doel, maar wel een aantal mogelijkheden. Ik had niet het gevoel dat Tsjechië veel kansen had. Wij ook niet. Het ging gelijk op. Dan maakt die rode kaart gewoon het verschil", vervolgt De Ligt, die wel merkte dat Oranje het zwaar had. "Tsjechië is een ploeg die fysiek sterk is en de duels niet schuwt. Daar hadden wij het bij vlagen lastig mee. Het was een fifty-fifty-wedstrijd, waardoor mijn rode kaart eigenlijk het verschil maakt."

De sfeer in de kleedkamer is bedrukt, beaamt De Ligt. "Een toernooi spelen is altijd een gouden kans. Als je er zo uit vliegt, is dat wel heel pijnlijk. We hebben het in de groepsfase goed gedaan. Het is heel zuur om er zo uit te gaan." In de studio van de NOS zegt Pierre van Hooijdonk te begrijpen dat De Ligt de schuld bij zichzelf zoekt. "Natuurlijk is dat overdreven. Maar als speler voel je je verantwoordelijk voor de rode kaart en uiteindelijk voor de nederlaag. Dus ik begrijp zijn gevoel wel. Maar daar lag het natuurlijk niet alleen aan. Het lag aan het spel, aan de spelers die niet thuis gaven."