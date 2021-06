Wesley Sneijder komt met vernietigend oordeel over Wijnaldum

Zondag, 27 juni 2021 om 20:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:55

Wesley Sneijder heeft zondagavond geen goed woord over voor het optreden van Georginio Wijnaldum. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelde ondermaats in de achtste finale tegen Tsjechië (0-2) en keert huiswaarts met het Nederlands elftal. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Matthijs de Ligt. De centrale verdediger maakte tien minuten na rust hands met een Tsjech in zijn rug en kon vroegtijdig inrukken. Even daarvoor had Donyell Malen met een grote kans Oranje verzuimd om op voorsprong te zetten.

In de studio bij de NOS vraagt presentator Henry Schut waar ze naar gekeken hebben. "Naar een heel matig Nederlands elftal", begint Theo Janssen zichtbaar gepikeerd. "Vooral in balbezit. Hoe slordig we zijn aan de bal. De sterkhouders van dit Nederlands elftal, en dan heb ik het over Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, hebben we niet gezien vandaag." Memphis had een fraai hakje in huis, waarmee hij Malen alleen op het Tsjechische doel afstuurde vlak voor de rode kaart. De spits van PSV probeerde echter doelman Tomás Vaclík te omspelen en faalde daarin.

Ook Sneijder was zichtbaar teleurgesteld in het optreden van het Nederlands elftal. "Dat was het meest typerende, Wijnaldum", vult Sneijder zijn collega analist aan. "Vandaag hebben we helemaal niks van hem gezien. Dan hoop je dat de aanvoerder de ploeg bij de hand gaat nemen, maar dat heeft hij vandaag niet gedaan. Niet alleen Wijnaldum trouwens, er vielen er heel veel door de mand. En ik blijf erbij, die wissel. Ik had nooit Malen eraf gehaald." Malen werd door bondscoach Frank de Boer naar de kant gehaald toen De Ligt het veld moest verlaten. Quincy Promes kwam voor hem binnen de lijnen.

"Bij Wijnaldum viel mij op dat hij totaal niet in de wedstrijd zat. Dit ook, dit is niet Wijnaldum", doelt Sneijder op het verloren kopduel voorafgaand aan de openingstreffer. "Hij weet niet eens waar hij is. Ze verklaren het zelf ook al, pap in de benen. Normaal is hij altijd op tijd in de zestien, nu niet. Het lag aan iedereen. Je kan iedereen wel langsgaan." Opta meldde na afloop van de wedstrijd dat Wijnaldum slechts tien passes voltooide tegen Tsjechië, het laagste aantal van een Oranje-speler in een knock-outronde tijdens het EK sinds de statistieken worden bijgehouden in 1980.

Na de wedstrijd bleven de Oranje-internationals enige tijd op het veld staan. “Er gaat dan natuurlijk van alles door je heen: de goals die we weggeven, de kansen die we krijgen en niet afmaken”, aldus Wijnaldum, die in gesprek met de NOS de vraag kreeg of hij een gevoel van onmacht had tijdens de wedstrijd. “Ja, na die rode kaart wel. Toen werd het moeilijker om druk te zetten. Als we de bal hadden kwamen we er ook niet uit. Daardoor werd het nog moeilijker."