Wijnaldum: ‘Het is heel pijnlijk, heel moeilijk, maar dat is de realiteit’

Zondag, 27 juni 2021 om 20:10 • Yanick Vos

Georginio Wijnaldum heeft zondagavond direct na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië gereageerd op de uitschakeling op het EK. De aanvoerder van het Nederlands elftal sprak van een mokerslag na de rode kaart van Matthijs de Ligt in de 55ste minuut. Met een man minder bezweek het team van bondscoach Frank de Boer onder de druk en kreeg het twee doelpunten om de oren, waardoor het EK ten einde is voor Nederland. “Het is heel pijnlijk, heel moeilijk, maar dat is de realiteit.”

Na de wedstrijd bleven de Oranje-internationals enige tijd op het veld staan. “Er gaat dan natuurlijk van alles door je heen: de goals die we weggeven, de kansen die we krijgen en niet afmaken”, aldus Wijnaldum, die in gesprek met de NOS de vraag kreeg of hij een gevoel van onmacht had tijdens de wedstrijd. “Ja, na die rode kaart wel. Toen werd het moeilijker om druk te zetten. Als we de bal hadden kwamen we er ook niet uit. Daardoor werd het nog moeilijker.”

Donyell Malen kreeg vlak voor de rode kaart van De Ligt een grote kans. De PSV-spits scoorde niet, waarna De Ligt nog geen minuut later aan de andere kant van het veld aan de noodrem trok en hands maakte in een duel met Patrik Schick. Ook met elf man had Oranje het al lastig met de Tsjechen. “Het was heel moeizaam. Ik denk dat wij niet goed zijn omgegaan met de manier waarop zij druk zetten. Het was te weinig. In de tweede helft kregen we een goede kans die we niet maken. Daarna letten we een keer niet op en is het een rode kaart.”

Oranje was op papier favoriet tegen Tsjechië. Verder dan de achtste finale komt het team van De Boer niet. “Het is heel gek, omdat ik het gevoel heb dat we in het toernooi groeiden. Het was niet makkelijk voordat we aan het toernooi begonnen, omdat er veel kritiek was op de speelwijze en dat soort dingen. Maar in de groepsfase hebben we het goed gekanteld. Alleen vandaag was het een offday.”