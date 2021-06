Oranje klaar op EK na wanvertoning tegen Tsjechië

Zondag, 27 juni 2021 om 19:53 • Daniel Cabot Kerkdijk

Nederland is gestrand in de achtste finale van het EK. Het team van bondscoach Frank de Boer was zondagavond niet opgewassen tegen Tsjechië, dat optimaal profiteerde van een vroege rode kaart voor Matthijs de Ligt in de tweede helft. Doelpunten van Tomas Holes en Patrik Schick gaven de doorslag in de Puskas Arena: 0-2. Oranje kreeg het niet voor elkaar om ook maar één keer gericht op doel te schieten. Tsjechie speelt komende zaterdag in Bakoe tegen Denemarken, dat zaterdag met 0-4 van Wales won.

Oranje domineerde in de openingsfase en dat leidde na nog geen vijftig seconden al tot een mogelijkheid: de pass van Donyell Malen richting de vrij gelopen Denzel Dumfries bij de tweede paal was echter te scherp. Terwijl Tsjechië loerde op de omschakeling, probeerde het team van De Boer door vroeg druk te zetten een vroege openingstreffer te forceren. Het bleef echter vooral bij net-niet-momenten, zoals een kopbal van Matthijs de Ligt in buitenspelpositie. De Tsjechen creëerden na iets meer dan twintig minuten het eerste gevaarlijke moment: een kopbal van Tomas Soucek, die net iets eerder dan Marten de Roon bij een voorzet van Petr Sevcik was, ging voorlangs het doel van Maarten Stekelenburg.

Een kans voor Tsjechië, Nederland moet oppassen achterin. pic.twitter.com/DlvZO4UVqr — NOS Sport (@NOSsport) June 27, 2021

Na een veelbelovend begin kreeg het Nederlands elftal het steeds lastiger met het taaie Tsjechië. Een van richting veranderd schot van Patrik Schick werd door Stekelenburg gekeerd en zeven minuten voor de pauze kreeg Tsjechië de grootste kans van de eerste helft. Lukas Maspoust legde op het juiste moment af op Antonin Barak, die de bal voor het inschieten leek te hebben. Dankzij een geweldige tackle van De Ligt ging de bal echter over. Daar kon Oranje tot aan de pauze weinig meer tegenover stellen. Na een goede actie van Dumfries aan de rechterkant van het strafschopgebied belandde de bal niet bij Malen in de doelmond en in de extra tijd stond Patrick van Aanholt buitenspel toen Depay een gaatje vond.

Het artikel gaat verder onder de video 'Zonder Koeman had Barcelona zich ook wel voor Memphis gemeld' Meer videos

Oranje sloot het eerste bedrijf, voor het eerst dit seizoen in een EK-duel, af zonder ook maar één schot op doel. Georginio Wijnaldum, die in de groepsfase drie keer scoorde, kwam in de eerste 45 minuten niet of nauwelijks in het spel voor. De captain had de minste balcontacten van alle spelers op het veld: dertien, waarvan vijf in balverlies resulteerden. Een ongewijzigd Oranje had in de eerste minuten na de pauze uitzicht op een openingsgoal. Malen bereikte op snelheid het strafschopgebied, waar hij oog in oog met Tomas Vaclik de bal aan de doelman verloor. Een jammerlijke misser, zo bleek in de daaropvolgende minuten.

De Ligt kreeg aanvankelijk een gele kaart toen hij de bal met de hand wegsloeg toen hij enkele meters voor het strafschopgebied een duel met Schick leek te gaan verliezen en struikelend naar de grond ging. Na overleg met de VAR koos scheidsrechter Sergey Karasev er echter voor om de verdediger met rood van het veld te sturen. De Boer greep in en haalde Malen naar de kant ten faveure van Quincy Promes. Oranje ging met vier verdedigers spelen, met Promes op links, Wijnaldum op rechts, Frenkie de Jong en De Roon als centrale middenvelders en Depay als enige spits.

Het onvermijdelijke gebeurt, goal voor Tsjechië...



Holes kopt binnen na voorkoppen van Kalas. pic.twitter.com/P8AvFWjGmX — NOS Sport (@NOSsport) June 27, 2021

Tsjechië kreeg na 64 minuten een dot van kans op de 0-1: een schot van Pavel Kaderabek richting de rechterhoek werd geblokt door Dumfries, tot opluchting van Stekelenburg. Het was uiteindelijke een voorbode van de openingstreffer die enkele minuten later viel. Na een vrije trap aan de rechterkant zag Stekelenburg er niet goed uit, verloor Wijnaldum een kopduel van Tomas Kalas en kopte Holes binnen. Met minder dan twintig minuten op de klok bracht De Boer met Wout Weghorst, als vervanger van de Roon, een extra aanvaller in.

Een adequaat Plan B vanaf de bank bleef echter uit en precies vlak voor een dubbele wissel, Steven Berghuis en Jurriën Timber in de plaats van Daley Blind en Van Aanholt, viel de 0-2. Holes was eerder bij de bal dan Wijnaldum en gaf laag voor op Schick, die bij de eerste paal binnentikte. Dat was de genadeklap voor Nederland, zo zagen ook duizenden ontluisterende fans op de tribunes. Ook in de zes minuten extra tijd was Oranje nergens toe in staat.