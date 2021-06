De Ligt treedt met rode kaart in voetsporen van John Heitinga

Zondag, 27 juni 2021 om 19:14 • Yanick Vos • Laatste update: 19:25

Matthijs de Ligt is zondagavond in de 55ste minuut bij een 0-0 stand met rood van het veld gestuurd in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. Door de rode kaart mist de Oranje-international hoe dan ook de kwartfinale van aanstaande zaterdag tegen Denemarken, mocht Nederland zich plaatsen. In een duel met Patrik Schick ging de Juventus-verdediger naar de grond, waarna hij de bal met de bal tegenhield en zodoende de Tsjechische spits een grote kans onthield.

De Russische scheidsrechter Sergey Karasev trok tien minuten na rust in eerste instantie de gele kaart voor De Ligt. Op advies van de VAR ging Karasev naar de kant en na het zien van de beelden besloot hij zijn gele kaart in te trekken en in te ruilen voor een directe rode kaart. De Ligt is de eerste Oranje-international die een rode kaart pakt op een EK sinds John Heitinga in 2004, ook tegen Tsjechië.

Even voor het moment waarop De Ligt de fout in ging, liet Donyell Malen een enorme kans onbenut. Na de rode kaart van De Ligt koos De Boer ervoor om Quincy Promes in te brengen voor Malen.

De VAR grijpt in, de scheidsrechter gaat kijken en constateert een handsbal. Rood voor de Ligt. pic.twitter.com/awMYMWRQey — NOS Sport (@NOSsport) June 27, 2021

1 - Matthijs de Ligt is the first Dutch player to receive a red card in a European Championship game since John Heitinga in 2004, who also got sent off against Czechia. Traumatic. #NED #CZE #NEDCZE #Euro2020 pic.twitter.com/irKeDjiCez — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2021