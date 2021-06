Martínez kiest voor andere defensie in achtste finale tegen Portugal

Zondag, 27 juni 2021 om 19:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:41

Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de achtste finale tegen Portugal. De bondscoach van België beschikt over een nagenoeg fitte selectie en moet alleen de langdurig geblesseerde Timothy Castagne missen. De verdediger viel in de wedstrijd tegen Rusland uit en heeft een hoofdblessure. België en Portugal trappen om 21.00 uur af in het Estadio de La Cartuja in Sevilla. Felix Brych heeft de leiding.

In vergelijking met de laatste poulewedstrijd tegen Finland (0-2) voert Marínez een aantal wijzigingen door in zijn basiselftal. Dedryck Boyata en Jason Denayer kregen in de laatste linie het vertrouwen in de groepsfase, maar worden voor het duel met Portugal geslachtofferd. Het tweetal wordt in de defensie vervangen door Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Alderweireld speelde tegen Rusland en Denemarken de gehele wedstrijd, maar kwam tegen Finland niet in actie.

De linker- en rechtervleugel worden ingevuld door respectievelijk Thorgan Hazard en Thomas Meunier. Het tweetal wordt op het middenveld gesteund door Axel Witsel en Youri Tielemans, die Nacer Chadli naar de bank zien verhuizen. Romelu Lukaku staat in de punt van de aanval, met om hem heen Kevin De Bruyne en aanvoerder Eden Hazard. Jérémy Doku, die tegen Finland nog aan de aftrap verscheen, verhuist naar de bank.

Opstelling België: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Opstelling Portugal: Rui Patrício; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Palhinha, João Moutinho, Sanches; Silva, Jota, Ronaldo