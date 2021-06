Van der Vaart diep onder de indruk: ‘Ik krijg er bijna kippenvel van’

Zondag, 27 juni 2021 om 17:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:50

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van de entourage in Boedapest en in het bijzonder in de Puskás Aréna. De oud-international maakt van dichtbij mee hoe de hoofdstad van Hongarije oranje kleurt in aanloop naar de achtste finale tussen Nederland en Tsjechië. Van der Vaart zegt voor de eerste keer heimwee te hebben sinds het moment dat hij besloot te stoppen als voetballer. Het Nederlands elftal trapt zondagavond om 18.00 uur af tegen Tsjechië voor een plek bij de laatste acht op het Europees kampioenschap.

Terwijl Van der Vaart met Tom Egbers en Pierre van Hooijdonk de analyse voorziet in aanloop naar het duel, zegt de 109-voudig international van Oranje onder de indruk te zijn van de sfeer die in de Puskás Aréna hangt. "Dit is prachtig", aldus de analist bij de NOS. "Dit is ook de eerste keer sinds dat ik gestopt ben dat ik dacht: ik wou dat het tien jaar geleden was. Het veld ziet er fantastisch uit. De fans, dat is toch fantastisch. Dat EK-gevoel, dat had ik gisteren al. Maar vandaag, met al die fans die we tegenkwamen op straat. Dat is echt geweldig."

"Jij vindt dat leuk hè?", vraagt Van der Vaart aan Egbers. "Ik krijg er bijna kippenvel van. Je ziet het ook aan de spelers. Ze kwamen het veld op toen ze met de bus aankwamen. Je zag ze genieten. Hier ga je echt van vliegen." Egbers kan zich helemaal vinden in de woorden van Van der Vaart. "Het is zo lang geleden dat je in een vol stadion hebt gezeten. Dat is een hele aparte sensatie." De Puskás Aréna zal zondagavond tot de nok toe gevuld zijn met zestigduizend toeschouwers. Daarvan zijn er achtduizend uit Nederland afkomstig. Het Oranje-legioen is al de hele zondag overduidelijk aanwezig in de straten van Boedapest met vlaggen en luid gezang.

"Dat komt ook doordat wij voor de eerste keer op reis zijn", probeert Van Hooijdonk de situatie enigszins te nuanceren. "We hebben drie wedstrijden in Amsterdam gewerkt. Als lid van de selectie in 2000 vond ik dat niks om alle wedstrijden in Nederland te spelen. De associatie die ik heb met toernooien is dat het in een ander land hoort." Van Hooijdonk is met name onder de indruk van het strijdtoneel. "Vanaf de buitenkant vind ik het stadion altijd al wel geweldig. Maar als je dit aan de binnenkant ziet, zo hoort een voetbalstadion te zijn. Je ziet geen beton, je ziet stoeltjes. Natuurlijk heb je de ingangen, maar verder is het een groot geheel. Ik vind het echt prachtig."