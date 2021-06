De Boer verklapt plan als Oranje tien minuten voor tijd met 0-1 achterstaat

Zondag, 27 juni 2021 om 17:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:26

Frank de Boer heeft zondag uitleg gegeven over de basisplaats voor Donyell Malen in de achtste finale tegen Tsjechië. De aanvaller krijgt de voorkeur boven Wout Weghorst in de wedstrijd die om 18.00 uur begint in Boedapest. Malen wordt beloond voor zijn sterke optreden tegen Noord-Macedonië (0-3 zege) in de laatste groepswedstrijd van het EK.

"Natuurlijk heb je hoofdbrekens", beaamt De Boer tegenover de NOS. "Het ging tussen Wout en Donyell. Ze hebben het allebei goed gedaan. Ik denk dat we met de snelheid van Donyell voor dreiging kunnen zorgen. Hun centrale verdedigers zijn niet de allersnelste. Laten we hopen dat we daarvan kunnen profiteren." Voor zijn blessure werd Luuk de Jong gezien als het 'plan B' van Oranje, maar zondag is Weghorst dat. Als Oranje 'tien minuten voor tijd met 0-1 achterstaat', zoals journalist Jeroen Stekelenburg het formuleert, wordt naar Weghorst gekeken.

"Jawel, we hebben wel aangegeven hoe we dan willen staan. Dan zal hij de targetman zijn", benadrukt de bondscoach, die aangeeft dat de keuze voor Malen een specifieke keuze voor deze wedstrijd is en niet voor de rest van het toernooi. "Wout heeft het gewoon hartstikke goed gedaan, dus dat was best een lastige keuze. Het is altijd moeilijk om zoiets tegen een speler te zeggen, maar anderzijds hoort het natuurlijk ook bij je werk."

De Boer verklapt nog niet wat zijn plan is als de wedstrijd aankomt op strafschoppen. "Wij zijn vanaf het trainingskamp in Portugal al bezig met penalty's. We hebben daar heel nauwkeurig op gelet. Iedereen mocht maar één penalty nemen. Als het zover komt, en daar hoop ik niet op, dan zijn we er klaar voor." Hij wil niet vertellen of hij een keeperswissel wil doorvoeren voor de penaltyreeks. "We zijn op alles voorbereid. Ik zeg helemaal niks. We zijn in ieder geval op alles voorbereid."

Van der Vaart zou er niet raar van opkijken als De Boer voor een eventuele penaltyserie Tim Krul binnen de lijnen brengt als vervanger van Maarten Stekelenburg. "Ik denk wel dat Frank heel veel contact heeft met Louis, dus ik denk wel dat hij het als een serieuze optie ziet", doelt Van der Vaart bij de NOS op de keeperswissel van Van Gaal tijdens het WK van 2014 tegen Costa Rica. "Heeft Stekelenburg weleens een penaltyserie gewonnen? Het is in ieder geval de specialiteit van Krul, dus het zou me niet verbazen." Stekelenburg won twee van zijn vier penaltyseries als keeper (met Ajax en AS Monaco); Krul won er drie van de vier (met Oranje, AZ en Norwich City).

De bondscoach weet dat heel voetbalminnend Nederland een oordeel heeft over de keuzes die hij maakt. "Ik ga gewoon m'n eigen weg. Iedereen mag er zijn mening over hebben, maar uiteindelijk beslis ik. Ik werk dag en nacht met ze en daaruit maak ik keuzes", aldus De Boer, die een statement maakte door met een regenboogbutton voor de camera te verschijnen. "Die is voor waar wij als Nederland en Oranje voor staan: tegen alle soorten van discriminatie. Iedereen die gesteund wil worden, wordt gesteund door ons."