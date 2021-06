Opstelling Oranje: Donyell Malen start; Koopmeiners op de tribune

Zondag, 27 juni 2021 om 16:27 • Yanick Vos • Laatste update: 16:52

Het Nederlands elftal treedt vanavond om 18.00 uur aan in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië. In de Puskás Arena, het stadion dat gevuld zal zijn met 60.000 toeschouwers, gaat het team van bondscoach Frank de Boer op voor een plek in de kwartfinale voor een ontmoeting met Denemarken. Zoals verwacht krijgt Donyell Malen de voorkeur boven Wout Weghorst in de voorhoede. De PSV-spits maakte een goede indruk tegen Noord-Macedonië en heeft de aanvaller van VfL Wolfsburg uit de basis gespeeld.

In aanloop naar de achtste finale was het de vraag voor welke speler De Boer zou kiezen in de voorhoede naast Memphis Depay. Weghorst maakte in de eerste twee groepsduels geen onuitwisbare indruk, ondanks dat hij trefzeker was tegen Oekraïne. Tegen Noord-Macedonië kreeg Malen de kans en die greep hij met beide handen aan. De spits zorgde met zijn snelheid voor enorme dreiging en bovendien leek hij een goede klik te hebben met Depay. Na afloop van de laatste groepswedstrijd wilde De Boer niets zeggen over wie er in de spits komt te spelen naast Depay in de achtste finales. De keuze is dus gevallen op Malen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld keert Marten de Roon terug in de basis. De Atalanta-middenvelder zat tegen Noord-Macedonië nog op de tribune, mede doordat hij met een gele kaart op scherp stond. Hij werd vervangen door Ryan Gravenberch, die op zijn beurt vanavond genoegen moet nemen met een plek op de bank. Teun Koopmeiners heeft geen plek in de wedstrijdselectie; hij zit op de tribune. Het is de tweede keer voor de AZ-aanvoerder dat hij moet plaatsnemen op de tribune. Tegen Oostenrijk zat hij ook al niet bij de wedstrijdselectie. Doordat Luuk de Jong de Oranje-selectie heeft verlaten is Koopmeiners de enige international die op de tribune zit.

Georginio Wijnaldum draagt vanavond de One Love-aanvoerdersband om te laten zien dat voetbal van iedereen is. “Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding”, aldus de middenvelder. “We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt te steunen.” Oranje-fans namen regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde anti-homowet in Hongarije. De UEFA heeft het dragen van regenboogvlaggen verboden in de Oranje-fanzone en het stadion.

Wijnaldum en Depay achterhalen bij het maken van een doelpunt Marco van Basten op de topscorerslijst van EK- en WK-eindronden. Van Basten staat samen met Johan Neeskens op vijf goals. Dennis Bergkamp maakte de meeste doelpunten voor Oranje op een eindronde: tien. Als Davy Klaassen in actie komt speelt hij zijn 25ste interland, terwijl Quincy Promes het dubbele aantal van de Ajacied kan halen. Nederland wordt in de achtste finales tegen Tsjechië gesteund door ongeveer achtduizend supporters.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Malen, Depay.

Opstelling Tsjechie: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalás, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barák, Sevcík; Schick.