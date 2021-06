UEFA staat regenboogvlaggen toe in Puskás Arena tijdens achtste finale

Zondag, 27 juni 2021 om 16:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:03

De UEFA staat regenboogvlaggen toch toe in de Puskás Arena tijdens Nederland - Tsjechië, zo meldt het Algemeen Dagblad. De krant meldde eerder dat de UEFA de regenboogvlag verbood in de Oranje-fanzone, maar dat wordt door de UEFA ontkend in een statement. Eerder liet de KNVB al weten teleurgesteld te zijn door het besluit om regenboogvlaggen te werken uit de fanzone.

"In tegenstelling tot sommige berichten in Nederlandse media wil de UEFA duidelijk maken dat er geen regenboogsymbolen zijn verboden in de fanzone in Boedapest", meldt de UEFA via Twitter. "De verantwoording van de fanzone ligt bij de lokale autoriteiten. Voor de UEFA is zo'n symbool welkom in een fanzone. De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond duidelijk gemaakt dat regenboogvlaggen en andere symbolen niet politiek geladen zijn en horen bij UEFA's Equal Game-campagne. Zulke vlaggen mogen gewoon het stadion in."

“In de fanzone en in het stadion gelden de regels van de UEFA, dus die mag dat bepalen”, liet KNVB-woordvoerder Daan Schippers aan de NOS weten. “Maar dat wil dus niet zeggen dat de KNVB dit besluit steunt. Wij zijn pro-regenboogvlag en steunen de OneLove-campagne.” Fans van het Nederlands elftal namen regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde anti-homowet in Hongarije. De wet verbiedt specifiek om jongeren tot achttien jaar bloot te stellen aan 'inhoud die homoseksualiteit, afwijking van de genderidentiteit en het veranderen van sekse' zou aanmoedigen.

Met de nieuwe wet kan het bijvoorbeeld verboden worden om mediaproducties zoals films, televisieseries, videoclips en documentaires met LHBTI-personages uit te zenden en op andere manieren aandacht te besteden aan de LHBTI-gemeenschap. Eerder kreeg de UEFA veel kritiek toen de bond het stadsbestuur van München verbood de Allianz Arena tijdens de groepswedstrijd van Duitsland met Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog.

De UEFA verdedigde zich vervolgens tegen de flinke storm aan kritiek en het logo van de Europese voetbalbond werd op Twitter zelfs tijdelijk aangepast met de kleuren van de regenboog. "Vandaag is de UEFA trots om de kleuren van de regenboog te dragen”, meldde de bond vier dagen geleden. "Het is een symbool dat onze kernwaarden belichaamt en alles bevordert waarin we geloven: een meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving, tolerant voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, geloof of geslacht.”

Eerder op de zondag meldde RTL Nieuws dat sommige Oranje-fans in de fanzone in het centrum van Boedapest door de beveiliging werden meegenomen en hun regenboogvlag moesten inleveren. Vanavond draagt Georginio Wijnaldum een speciale OneLove-aanvoerdersband. "Daar zijn wij trots op", zegt Schippers. "Ook alle KNVB-bestuurders dragen vandaag een speldje van de OneLove-campagne."

Oranje-fans die zondag vanaf Schiphol vertrokken naar Hongarije kregen op de luchthaven regenboogvlaggen en regenboogzweetbandjes uitgedeeld. Daarop staat de Hongaarse tekst A szerelem mindenkié, wat ‘liefde is voor iedereen’ betekent. De uitdeelactie was een initiatief van KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum, die hoopte Oranje-fans ervan te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid.