Denemarken waarschuwt Oranje: ‘De Boer kan even een Heineken pakken’

Zondag, 27 juni 2021 om 13:24 • Daniel Cabot Kerkdijk

Denemarken maakte zaterdagavond indruk in de eerste achtste finale van het EK door met 0-4 met Wales af te rekenen. Het team van bondscoach Kasper Hjulmand vervolgt het toernooi volgende week zaterdag in Baku tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechie. Hjulmand heeft op voorhand geen duidelijke voorkeur.

“Nederland is een team dat er erg scherp en goed uit ziet. We kennen het Nederlandse voetbal heel goed. Het is een heel sterk team met goede spelers”, vertelde de bondscoach van Denemarken na de zege in de Johan Cruijff ArenA. “Voor mij een van de topteams van het toernooi. Tsjechië heeft ook goede wedstrijden gespeeld. Tegen België was het bijvoorbeeld erg indrukwekkend in maart. Een van deze ploegen zal het ons heel moeilijk kunnen maken. Op voorhand heb ik zeker geen voorkeur.”

Ook Martin Braithwaite heeft geen voorkeur voor Nederland of Tsjechië, al sloeg hij ietwat door in zijn euforie. “Het is geweldig, maar ik ben niet verrast. We hebben dit toernooi veel meegemaakt, maar als we zó spelen, dan kan geen enkel team ons bijhouden”, verzekerde de aanvaller, die zelf de 0-4 voor zijn rekening nam. “Iedere tegenstander breekt, vroeg of laat. Het boeit ons niet waar we naartoe gaan, of tegen wie we spelen. Wij zijn Vikingen en komen altijd om te overwinnen. Dat gaan we ook in Baku doen.”

Het was voor het eerst dat Denemarken buiten Kopenhagen een EK-wedstrijd speelde. Dat het uitgerekend de Johan Cruijff ArenA was, kon Hjulmand zeker bekoren. “Johan Cruijff is een van mijn grootste inspiratiebronnen en dan was er ook nog de wetenschap dat dit het eerste thuis van Christian Eriksen was buiten Denemarken. Dat hier het buitenlandse avontuur op zestienjarige leeftijd voor hem begon. Christian was hier bij ons.”

“Vooraf heb ik al gezegd, dat ik hier heel graag voor hem zou willen winnen. Niet alleen voor Christian, maar ook voor Kasper Dolberg is dit een thuis. Daarom was dit in vele opzichten een heel bijzondere avond voor ons.” Dolberg stond voor het eerst tijdens het EK in de basis en nam zowel de eerste als de tweede treffer voor zijn rekening. Joakim Maehle en Braithwaite namen de resterende doelpunten voor hun rekening.

Bij het Deense dagblad Ekstra Bladet blaakt men van het zelfvertrouwen. “Als ik bondscoach van Nederland of Tsjechië was, zou ik eens even een Heineken of een Urquell pakken. De wedergeboorte van het Danish Dynamite zou me namelijk behoorlijk nerveus maken!”, zo schreef hoofd sport Allan Olsen, verwijzend naar het Nederlandse en Tsjechische bier.