‘Hij had misschien wel reeds recordinternational van Oranje móéten zijn’

Zondag, 27 juni 2021 om 11:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:01

Sander Westerveld is van mening dat Maarten Stekelenburg niet het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. In de optiek van de oud-doelman had de huidige eerste keeper van Ajax en het Nederlands elftal Edwin van der Sar achterna kunnen en misschien wel moeten gaan. Van der Sar kwam in zijn loopbaan tot liefst 130 interlands, een Nederlands keepersrecord, terwijl Stekelenburg zondag tegen Tsjechië zijn 63e interland gaat spelen.

Een half jaar geleden voorzag niemand een rentree van Stekelenburg bij Oranje, laat staan als eerste doelman. Door de dopingschorsing van André Onana werd hij opeens eerste keeper van Ajax en Jasper Cillessen haakte af bij Oranje door corona. De keuze van bondscoach Frank de Boer voor de 38-jarige sluitpost is gerechtvaardigd, zo oordeelt Westerveld. “Als je ziet hoe hij nu weer presteert . . . Hij is voor mij de ideale keeper, hij heeft alles wat een goede keeper nodig heeft”, vertelde hij zondag bij de YouTube-show van Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Westerveld weet dat Stekelenburg de voorbije jaren maar weinig heeft gekeept, al is vorm voor keepers volgens de oud-international niet heel belangrijk. “Het blijft een keeper. Die kunnen het hele jaar geblesseerd zijn en vlak voor een EK helemaal fit zijn, die hebben minder wedstrijdritme nodig. Vorm is niet zo belangrijk.” De oud-doelman is wel van mening dat Stekelenburg niet het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald. “Hij had recordinternational kunnen zijn, misschien wel móéten zijn. Ik denk ook niet dat hij ergens ooit heeft getekend puur om op de bank te gaan zitten.”

Westerveld noemt Carlo Cudicini als hét voorbeeld van een keeper die genoegen nam met een reserverol. “Toen ik bij Liverpool speelde werd hij in 2000 of 2001 beste keeper van de Premier League, maar Chelsea kocht daarna Petr Cech. Rare move, maar Cudicini bleef drie of vier jaar op de bank zitten achter Cech.”

“Terwijl hij bij iedere andere Europese topclub eerste keeper had kunnen worden. Nooit gesnapt. Stel je voor: Pieter van de Hoogenband traint urenlang voor de Olympische Spelen, is er helemaal klaar voor, maar vervolgens gaat hij op de tribune zitten en gaat iemand anders zijn wedstrijd zwemmen. Nou, dat gevoel heb je als tweede keeper iedere week.”

Stekelenburg verdween na 16 oktober 2012, na de 1-4 zege op Roemenië, uit beeld bij het Nederlands elftal. De teller stond toen op 54 interlands. Hij keerde in oktober en november 2016 terug bij Oranje, om vervolgens opnieuw uit beeld te verdwijnen. Oranje speelde 105 interlands sinds 16 oktober 2012: in deze periode maakte Stekelenburg slechts 8 keer zijn opwachting.