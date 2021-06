Balende Marko Arnautovic: ‘Dit heeft niets meer met voetbal te maken’

Zondag, 27 juni 2021 om 11:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Marko Arnautovic kan de uitschakeling in de achtste finale op het EK tegen Italië maar moeilijk verkroppen. Oostenrijk dacht in de reguliere speeltijd dankzij een treffer van de aanvaller in de tweede helft op voorsprong te komen, maar de VAR keurde de treffer uiteindelijk af. In de noodzakelijke verlenging, na negentig doelpuntloze minuten, trok Italie uiteindelijk aan het langste eind: 2-1. Arnautovic baalde flink na afloop.

Na 65 minuten sidderde heel Italië, toen Arnautovic op aangeven van David Alaba de bal over doelman Gianluigi Donnarumma kopte. De VAR annuleerde echter zijn feestje toen de bekende lijnen werden getrokken. “Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Het is moeilijk om woorden te vinden. Als we het geluk een beetje aan onze kant hebben, staan we na negentig minuten met 0-1 voor en ben je door.”

“We hebben het VAR-verhaal al vaak besproken: je kunt niet meer gelukkig zijn met een doelpunt”, vervolgde Arnautovic. “Je moet altijd wachten tot sommige mensen beslissen of het buitenspel is, of een overtreding of een treffer. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. We moeten het accepteren, maar voor mij persoonlijk is dat extreem moeilijk. Ik denk niet dat Italië na die 0-1 zou zijn teruggekomen.”

“We weten dat Italië veel kwaliteiten heeft en een sterke tegenstander is, maar wij waren in heel goede vorm. Uiteindelijk hadden we geen geluk”, baalde Arnautovic, die van mening is dat Oostenrijk een goed EK heeft gespeeld. “We hebben een geweldige prestatie geleverd en waren ontzettend dichtbij. We mogen tevreden zijn, maar ik ben dat op dit moment niet. Ik wilde naar de kwartfinale, dat wilde iedereen. Als je de gezichten van alle spelers ziet, weet je dat er niemand blij is dat we nu met vakantie kunnen gaan.”

Invaller Federico Chiesa opende in de vijfde minuut van de verlenging de score. Tien minuten later zorgde Matteo Pessina, die eveneens was ingevallen, voor de 2-0. Sasa Kalajdzic bracht de spanning daarna nog even terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor Oostenrijk. Italië speelt komende vrijdag tegen België of Portugal in Sint-Petersburg.