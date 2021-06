UEFA wijst Danny Makkelie aan voor prachtig duel op Wembley

Zondag, 27 juni 2021 om 10:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:29

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor het duel in de achtste finales tussen Engeland en Duitsland op Wembley. Het wordt de derde wedstrijd van de leidsman op het EK. In het stadion in Londen zijn zeker 40.000 toeschouwers welkom. De winnaar van de krachtmeting neemt het in de kwartfinale op tegen Oekraïne of Zweden.

Makkelie, 38 jaar, wordt in Londen geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Pol van Boekel is VAR en Kevin Blom assistent-VAR. De Serviër Srdjan Jovanovic zal als vierde man optreden. Het topaffiche wordt aanstaande dinsdag gespeeld in Londen, vanaf 18.00 uur.

Eerder had Makkelie de leiding over de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije en bij de groepswedstrijd tussen Rusland en Finland. Beide duels verliepen zonder noemenswaardige problemen. Makkelie was daarna nog vierde official bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije.

Björn Kuipers kwam tot nog toe twee keer in actie en is niet aangesteld voor een achtste finale-duel, maar krijgt wellicht een duel in de kwartfinale toegewezen. Het EK begon voor Kuipers met Engeland - Kroatië, waar hij als vierde official fungeerde. Daarna mocht hij het duel tussen Denemarken en België in goede banen leiden en was hij ook de leidsman in het derde en laatste groepsduel tussen Slowakije en Spanje.

Naarmate het EK vordert zal een aantal scheidsrechters worden bedankt voor bewezen diensten en naar huis worden gestuurd, gebaseerd op twee argumenten: het niveau dat de arbiters halen tijdens het EK én of de landen die zij vertegenwoordigen nog in het toernooi zitten. Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse scheidsrechters actief zijn op een EK. Voor Makkelie is het tevens de eerste keer dat hij fluit op het continentale toernooi.