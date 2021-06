Italië kijkt ‘de dood in de ogen’: ‘We hebben een beter elftal nodig’

Zondag, 27 juni 2021 om 10:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:41

Italië plaatste zich zaterdag op moeizame wijze voor de kwartfinale van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in Londen na verlenging met 2-1 te sterk voor Oostenrijk en verbeterde daarmee twee records. La Squadra Azzurra verbeterde het eigen wereldrecord uit de periode 1972-1974 door uiteindelijk 1.169 minuten geen tegendoelpunt te krijgen en ook bleven de Italianen voor de 31e keer op rij ongeslagen, waarmee een record uit de periode 1935-1939 werd gebroken. De media in Italië hopen dat het team van Mancini in de kwartfinale tegen België of Portugal beter voor de dag komt.

‘Chiesa en Pessina vermoorden Oostenrijk’, kopt La Gazzetta dello Sport een dag na de wedstrijd, verwijzend naar de doelpunten van invallers Federico Chiesa en Matteo Pessina in de extra tijd. “Het werd verdomd ingewikkeld, maar in het moeras van de extra tijd sloeg Italië alsnog genadeloos toe. We hebben een beter nationaal elftal nodig, maar er is genoeg tijd om te verbeteren. We verlaten Londen in de hoop terug te keren voor de halve finale.” Italië zal komende vrijdag in München eerst moeten zien af te rekenen met de winnaar van de strijd tussen België en Portugal, zondagavond in Sevilla.

31 - Italy have set the new unbeaten record in their history: 31, overtaking the streak of 30, set under Vittorio Pozzo in 1939. Cohort.#EURO2020 #ITA #ITAAUS pic.twitter.com/LXbftqNTn8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2021

La Republicca zag Italië 120 minuten ‘puur lijden’. “Maar uiteindelijk maakte Italië de favorietenrol waar tegen een hardnekkig Oostenrijk.” Het dagblad lichtte vooral de doelpunten van Chiesa en Pessina uit. “Zij kregen het voor elkaar om de Oostenrijkse bunker binnen te dringen met fantastisch spel.” Tuttosport spreekt van ‘een magische nacht’. “Italië lijdt tegen Oostenrijk, maar de droom van Mancini en consorten blijft in leven dankzij onze fantastische invallers. Het was bibberen en beven, maar uiteindelijk halen we opgelucht adem”, valt in het Turijnse dagblad te lezen.

Corriere dello Sport concludeert dat het voor een Italië een zeer pijnlijke wedstrijd was. “Voor het eerst dit toernooi heeft het team dat in de groepsfase bewonderd werd, de dood in de ogen gekeken. Uiteindelijk werd de test doorstaan en was de vreugde immens.” De krant roemde ook nog het wisselbeleid van Mancini. “Een meesterwerk. Hij is een kampioen in het maken van keuzes.” Corriere della Sera benadrukt dat niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. “We hebben degenen die het spel spelen en degenen die het spel kapot maken. Wij zijn groot, niet onbeheersbaar omdat wij onszelf altijd kunnen vernieuwen.”

Volgens de krant was het juist een mooi schouwspel in Londen omdat Italië het zo lastig had. “Oostenrijk bezorgde ons problemen, maar zonder echt gevaarlijk te worden. We hadden moeite met de opbouw en onszelf vrij te lopen, maar dat kwam vooral omdat er tien Oostenrijkers achter de bal stonden.” Mancini treft in Belgie of Portugal waarschijnlijk op papier de lastigste tegenstander tot dusver op het EK, maar hij is een andere mening toebedeeld. “Ik wist dat dit een zware wedstrijd zou worden; waarschijnlijk zwaarder dan de kwartfinale", concludeerde de bondscoach verrassend. “Of ik liever België of Portugal heb als tegenstander? Het zijn allebei erg sterke ploegen, dus het is moeilijk om te kiezen.”

“We hebben verdiend gewonnen”, benadrukte Mancini na de 31e wedstrijd op rij zonder nederlaag. “We hadden de twee doelpunten wel eerder in de wedstrijd moeten maken, en op het einde raakten we duidelijk vermoeid, maar we waren de betere ploeg. De invallers hebben de juiste mentaliteit getoond en ons erg geholpen in deze wedstrijd.” Italië was zaterdag het tweede land dat zich bij de laatste acht voegde. Denemarken was eerder op de dag met 0-4 te sterk voor Wales en speelt volgende week zaterdag in de kwartfinale tegen Nederland of Tsjechië.