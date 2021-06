Frenkie de Jong is als Ronaldo en Cristiano Ronaldo: ‘Dat zie ik ook bij hem’

Zondag, 27 juni 2021 om 09:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:30

Frenkie de Jong hoort bij de top van Europa als het gaat om speelminuten in dit seizoen. De middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal nadert de zesduizend speelminuten en verschijnt ook zondag tegen Tsjechië in de achtste finale op het EK weer gewoon aan de aftrap. Personal trainer Randy Sedoc, oud-atleet en broer van Gregory Sedoc, roemt in gesprek met de NOS de mentaliteit van de Oranje-international. “Frenkie is een beetje als Cristiano Ronaldo.”

“Hij weet wat er nodig is om de top te halen”, verzekert Sedoc, die als performance coach bij Ajax werkte toen De Jong zijn eerste stappen in Amsterdam zette. De twee werkten op vrije dagen van de voetballer ook samen op het gebied van conditie, kracht en snelheid op een atletiekbaan in Amsterdam West of in het Amsterdamse Bos. “Frenkie heeft de motoriek van een danser. Dansend draait hij zijn tegenstander zoek. Hij was al goed met wegdraaien, maar dat hebben we geprobeerd nog sterker te maken door zijn lenigheid te verbeteren en aan zijn heupen te werken.”

“Zijn heupen waren namelijk niet heel flexibel, daar had hij problemen mee”, vertelt Sedoc. “Die waren vrij stijf, zoals bij meer voetballers. Daarom gingen we oefenen met horden en met knie heffen zijwaarts. Daar had hij baat bij.” Hij roemt het snelle, korte voetenwerk en het reactievermogen van De Jong en erkent dat er voetballers met méér pure snelheid zijn. “Maar hij voelt aan wanneer hij een sprint kan aanzetten en kan tijdens een sprint nog accelereren. Met de bal is hij heel snel en wendbaar.”

“Die volledige controle op snelheid zie je zelden. De Braziliaanse Ronaldo had dat ook. Dat snelle wegdraaien uit stilstand en dan ook nog een versnelling plaatsen. Van de huidige spelers zie je het ook bij Kylian Mbappé.” De Jong is een voetballer die volledig voor zijn vak leeft door streng voor zichzelf te zijn en bewust te leven. Sedoc wijst opnieuw op Cristiano Ronaldo. “Zo professioneel en zo gedreven. Al 36 jaar en nog zo fit", verwijst de personal trainer naar de vedette van Juventus en Portugal.

“Het is de gretigheid om jezelf te verbeteren, weten wat er nodig is om de top te halen en uit elk detail je voordeel zien te halen. Dat zie ik ook bij Frenkie de Jong en bijvoorbeeld ook bij Matthijs de Ligt. Alles draait bij hen om het voetbal”, benadrukt Sedoc.