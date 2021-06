‘Spits van honderd miljoen’ hoopt op Oranje: ‘Dat zou ik heel leuk vinden’

Zondag, 27 juni 2021 om 07:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

Met twee doelpunten was Kasper Dolberg zaterdagavond de gevierde man bij Denemarken in de 0-4 winst op Wales in de achtste finales van het EK. In de Johan Cruijff ArenA, het stadion waar hij voorheen voor Ajax speelde, zette de aanvaller de eerste twee doelpunten op het scorebord. “Dit is een speciale plek voor me. Het gaf me een goed gevoel toen ik hier gisteren binnenkwam en door het stadion wandelde. Deze plek betekent veel voor me”, vertelde Dolberg na afloop aan de NOS.

“Het is geweldig om dan juist hier twee keer te scoren en te winnen. De eerste goal was de mooiste. Dat was een schot waar je veel op traint. Maar de derde goal was de belangrijkste, want toen kon ik relaxen op de bank.” Denemarken is komende zaterdag in Bakoe de tegenstander van Nederland als het team van bondscoach Frank de Boer zondagavond in de achtste finales afrekent met Tsjechië. Dat zou ook een speciale ontmoeting voor Dolberg zijn.

“Ik zou het heel leuk vinden om tegen Nederland te spelen in de kwartfinales. Dat zou wel een extra tintje geven aan het duel. Het zou ook leuk zijn om jongens als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong weer eens te zien”, doelde hij op zijn voormalig teamgenoten. Dolberg genoot ook van het fraaie eerbetoon aan Christian Eriksen: een groot shirt op het veld en Simon Kjaer ontving een ingelijst shirt van Wales met de naam van Eriksen achterop. “Ik weet dat Christian blij is. Dit is ook een speciale plek voor hem. Er zijn vanavond heel veel mooie dingen gebeurd. Het is een fantastische avond geworden voor Denemarken.”

ESPN-analyticus Marciano Cink vindt het jammer dat Dolberg al zo vroeg bij Ajax is vertrokken. De 23-jarige Deen speelde uiteindelijk maar drie seizoenen in de Amsterdamse hoofdmacht, alvorens hij voor 20,5 miljoen euro naar OGC Nice vertrok. “Ik had eigenlijk wel langer van hem willen genieten”, vertelde de oud-voetballer van onder meer Ajax. “Wat hij in zijn eerste seizoen liet zien, was Ajax-spits-waardig. Prachtige acties, mooie goals, versnellingen.”

???? ''Als Dolberg wekelijks op zijn top speelt dan is het een spits van 100 miljoen'' pic.twitter.com/Oi3Un4DUtR — ESPN NL (@ESPNnl) June 26, 2021

Mark van Rijswijk vindt het terecht dat Ajax de aanvaller liet gaan na een tweede en een derde seizoen waarin hij niet aan de verwachtingen kon voldoen. “Als-ie dit elke wedstrijd had laten zien, had-ie natuurlijk nooit weg mogen gaan. Ook niet voor 20,5 miljoen euro. Als Dolberg op zijn absolute top speelt als spits, en dat niveau wekelijks haalt, dan is het gewoon een spits van honderd miljoen euro”, verzekerde de verslaggever van de televisiezender. “Daar is geen enkele discussie over. Maar het is Dolberg en dan weet je dat hij dat niet in zich heeft.”