Nachtrust van Oranje verstoord door feest op terras van spelershotel

Zondag, 27 juni 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:10

De nachtrust van de spelers van het Nederlands elftal is mogelijk verstoord. Op het terras van het spelershotel in Boedapest vond in de nacht van zaterdag op zondag een feest plaats met luide muziek, zo blijkt uit een video van Veronica Inside-verslaggeefster Hélène Hendriks. Het team van bondscoach Frank de Boer staat zondagavond tegenover Tsjechië in de achtste finales van het EK.

Tsjechië kende al een rommelige aanloop naar de ontmoeting in Boedapest. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy zou zaterdagochtend naar de hoofdstad van Hongarije afreizen en vanaf 18.00 uur in de Puskás Aréna trainen, maar door een technisch defect aan het vliegtuig kon er pas in de avonduren gevlogen worden. De Tsjechen trainden zodoende in Praag alvorens in het vliegtuig te stappen.

Ondertussen op terras van het hotel waar Oranje slaapt ??????#Budapest pic.twitter.com/7pqFpQeE3O — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) June 26, 2021

De krachtmeting tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De winnaar staat op zaterdag 3 juli in Bakoe tegenover Denemarken dat met 4-0 te sterk was voor Wales.