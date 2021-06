Wim Kieft weet wat Memphis Depay kan leren van Karim Benzema

Zaterdag, 26 juni 2021 om 23:14 • Jeroen van Poppel

Wim Kieft denkt dat Memphis Depay het in zich heeft om een goed aanspeelpunt voor Oranje te zijn. De analist van De Oranjezomer raadt de 27-jarige spits aan om te kijken naar zijn Franse collega Karim Benzema, die die rol volgens Kieft perfect invult.

"Goede aanspeelpunten, dat zijn natuurlijk Romelu Lukaku en Benzema", weet Kieft. "Depay zou ook een heel goed aanspeelpunt kunnen zijn, maar die neemt daar geen genoegen mee. Dus die krijgt de bal, dat kan hij met dat grote lichaam, en dan wil hij het liefst naar de goal. Als je zo'n Benzema ziet, die doseert in zo'n wedstrijd. Die neemt er ook genoegen mee, dat hij niet altijd kan excelleren. Die houdt het simpel en legt hem af. Als je aanvaller bent komt dat moment toch altijd."

Depay verloor in de eerste drie duels op het EK enorm vaak de bal: 25 keer tegen Oekraïne (3-2 winst), 17 keer tegen Oostenrijk (2-0 zege) en 15 keer tegen Noord-Macedonië (0-3 winst). "Het is natuurlijk ook zijn kwaliteit, dat hij dat extra risico in zijn spel legt", weet Kieft. "Maar als Depay zou zeggen 'ik ga vandaag geen bal verliezen', dan zou hij dat aanspeelpunt perfect kunnen zijn."

Kieft vindt verder ook Wout Weghorst niet geschikt als aanspeelpunt, zeker niet tegen Tsjechië, de tegenstander in de achtste finale. "Waarschijnlijk zullen die gasten heel verdedigend spelen", stelt de oud-spits. "Dan heb je ook niet zo heel veel aan een speler als Weghorst. Je kan wel zeggen dat hij een aanspeelpunt is, maar dat gaat je nooit lukken als er zoveel verdedigers staan. Je kan wel denken dat hij die ballen een kwartier vasthoudt, maar dat doet hij eigenlijk al nooit. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo'n goed aanspeelpunt. Als je die beperkingen hebt, die had ik zelf ook, dan kom je in principe weinig aan de bal, zolang het 0-0 is en ze blijven zo staan. Dan ben je veel meer gebaat bij zo'n Donyell Malen, die in staat is om dan toch ergens een metertje te vinden. Memphis Depay kan dat natuurlijk ook, dus het zou ook heel onlogisch zijn om met Weghorst te spelen."