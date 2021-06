Zaterdag, 26 Juni 2021

David Neres verschijnt op shortlist

Ahmed El Messaoudi krijgt de kans om FC Groningen te verlaten. De aanvallende middenvelder staat in de belangstelling van het Spaanse Granada en twee clubs uit de Championship, te weten Nottingham Forest en Millwall. (Nothingham Post)

Gyrano Kerk ziet een transfer naar Celtic aan zijn neus voorbij gaan. De Schotten meldden zich de voorbij tijd voor aanvaller van FC Utrecht, maar wisten geen akkoord te bereiken. (Daily Record)

De naam van David Neres staat op een shortlist van AC Milan. De Braziliaanse aanvaller mag komende zomer vertrekken bij Ajax, dat Steven Berghuis op het oog heeft als vervanger. (Calciomercato)

Everton is de meest serieuze kandidaat om Merih Demiral over te nemen. Juventus verlangt minimaal veertig miljoen euro voor de verdediger, die ook gevolgd wordt door AS Roma en Atalanta. (Tuttosport)

Aston Villa is serieus in de markt voor Tammy Abraham. De spits van Chelsea, die 46 miljoen euro moet opbrengen, kan na Emiliano Buendía de tweede grote versterking worden van the Villans. (The Mirror)