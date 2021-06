Gareth Bale loopt gefrustreerd weg tijdens laatste vraag van interview

Gareth Bale is zaterdagavond gefrustreerd weggelopen tijdens een interview na de wedstrijd tussen Wales en Denemarken (0-4) op het EK. De aanvaller van Wales reageerde in gesprek met Carl Roberts van de BBC op enkele vragen over het verloop van de wedstrijd, waarna de journalist begon over de toekomst van Bale als international. Nog voordat Roberts zijn vraag kon stellen, liep Bale weg van het interview.

De 96-voudig international van Wales denkt na over zijn toekomst als voetballer. Internationale media speculeren dat hij na het seizoen 2021/22 al de schoenen aan de wilgen wil hangen, omdat hij zich niet prettig zou voelen bij de druk die een bestaan als profvoetballer met zich meebrengt. De topscorer aller tijden van Wales, goed voor 33 goals, is nog maar vier interlands verwijderd van de grens van honderd. In eigen land wordt volop gespeculeerd over de vraag of hij die mijlpaal gaat halen, maar daar wilde Bale niet aan meedoen.

Wel ging hij in op het teleurstellende verloop van de achtste finale. "De wedstrijd is niet verlopen zoals we hadden gehoopt. We begonnen erg goed in de eerste 25 minuten, maar na de 0-1 kantelde de wedstrijd", vertelde de aanvaller van Real Madrid. "In de tweede helft werd ons momentum de nek omgedraaid door een tegendoelpunt na een fout", doelde hij op een blunder van Neco Williams, die de bal in het strafschopgebied prompt bij Kasper Dolberg bezorgde; de spits maakte er daarna 0-2 van.

Bale vindt dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden vanwege een eerdere overtreding van Simon Kjaer op Kieffer Moore op de helft van Denemarken. "Ja, absoluut. Ik had het idee dat de scheidsrechter (Daniel Siebert, red.) zich liet beïnvloeden door de vele supporters hier. Het is wat het is. Het heeft nu geen zin om excuses te zoeken. De manier waarop we de wedstrijd beëindigden, is teleurstellend. De jongens zijn gefrustreerd en boos. Dat is begrijpelijk en ik zie ook graag dat het ons iets doet. Het is teleurstellend, dat is alles wat ik kan zeggen. We hebben een kans laten liggen, maar ik kan de ploeg niets verwijten qua inzet. Ik ben nog steeds trots op de jongens."

In de studio van de BBC zegt Mark Hughes, zelf tussen 1984 en 1999 international van Wales, dat hij het jammer zou vinden als Bale stopt als international. "Daar heeft hij de leeftijd niet voor. Ik ben doorgegaan tot ik bijna 38 was", aldus Hughes, die eraan toevoegt dat het WK 2022 al over achttien maanden begint. Wales verloor de eerste kwalificatiewedstrijd op 24 maart met 3-1 van België en won zes dagen later met 1-0 van Tsjechië.