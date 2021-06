Jörgensen leest ‘enorme leugen’ over zichzelf: ‘Dat is gewoon oneerlijk’

Nicolai Jörgensen heeft in de Deense media voor het eerst gereageerd op zijn situatie bij Feyenoord. De dertigjarige spits werd onlangs door Arne Slot verzocht om apart van de spelersgroep te gaan trainen. Jörgensen heeft het gevoel dat er afgelopen tijd 'een enorme leugen' over hem is verspreid zijn en bijt van zich af.

Jörgensen las dat hij zich bij Feyenoord meldde met een grote conditionele achterstand. Dat verhaal werd de wereld ingebracht door Martijn Krabbendam van Voetbal International. "Uit een conditionele test bleek dat hij gewoon minder was dan de rest van de spelersgroep", zei de journalist vrijdag in een video-item. "Toen zijn ze gaan ze zitten en uit dat gesprek bleek dat Jörgensen eigenlijk gewoon naar een andere club wil. Toen heeft Slot gezegd: 'Als je met je gedachten daar al bent, hoef je met ons al niet mee te trainen.'"

Volgens Jörgensen is er helemaal niets mis met zijn fysieke gesteldheid. "Het is gewoon een enorme leugen en complete waanzin", zegt de Deen tegenover BT over de eerste opmerking van Krabbendam. "De fysieke test bestond uit een loopoefening van vier keer drie minuten, waarbij bekeken wordt hoeveel afstand je af kan leggen. Ik heb dat gewoon voltooid en ik zat qua resultaat in de middenmoot van de selectie. Ik begrijp niet dat er een journalist is die zoiets in de wereld brengt en hoopt dat het waar is dat ik een test niet heb gehaald. Het is gewoon niet eerlijk tegenover mij of iemand anders om zoiets te melden. Het was geen piepjestest, maar gewoon een fitheidstest om te bepalen hoe je ervoor staat. Dan kunnen ze in december je voortgang meten."

Jörgensen heeft in zijn algemeenheid moeite met de beeldvorming die rond hem is ontstaan. "Het is de club die ervoor heeft gekozen om mij eerder niet te verkopen", aldus de centrumspits, die bijvoorbeeld in januari 2018 voor een enorm bedrag naar Newcastle United kon. "Ik heb er een beetje moeite mee. Ik weet dat ik een van de best betaalde spelers van Feyenoord ben, maar je kunt het ook omdraaien: ze hebben acht keer de kans gehad om mij te verkopen, aan clubs waar ik veel meer had kunnen verdienen."

"Dus vanuit mijn oogpunt heb ik wel iets om boos over te zijn, maar ik heb nooit geklaagd. Ik denk niet dat het eerlijk is dat er zoveel over geld wordt gesproken, want als je het zo bekijkt, ben ik juist degene die in dat opzicht tekort is gedaan", aldus Jörgensen, die met nadruk niet wil uithalen naar Feyenoord. "Ik ben altijd waanzinnig gelukkig geweest om speler van Feyenoord te zijn, en ik denk niet dat ik mijn tijd hier voor geld zou inruilen."

Wat wel klopt, is dat Jörgensen voor zichzelf traint bij Feyenoord. "Ik ben fit teruggekomen en ik was klaar voor de voorbereiding. In het gesprek met Arne Slot heb ik gezegd dat ik hier al vijf jaar zit en dat het geen geheim is dat Feyenoord mij in de winter al wilde verkopen. Dus zouden we in de zomer kijken naar een transfer, maar ik heb ook gezegd dat ik mijn contract (dat volgend jaar afloopt, red.) honderd procent respecteer en er alles aan zal doen om zo goed mogelijk te presteren. De coach zei dat hij mijn eerlijkheid op prijs stelde, maar dat hij liever met 22 spelers verder wil die zich volledig op Feyenoord focussen. Hij heeft respectvol gezegd dat het beter is als ik me met de conditietrainer fit houd."

Jörgensen benadrukt dat Feyenoord hem 'super goed' behandelt. "Ik heb op geen enkele manier te klagen, maar ik had niet verwacht dat ik de voorbereiding van Feyenoord zou missen." Jörgensen heeft nog geen concrete aanbieding gekregen van een andere club. "Op dit moment wacht ik gewoon de situatie af, want het kan best zijn dat het eerste bod niet het beste is. Er speelt op dit moment niks."