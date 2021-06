Derksen: ‘Ik denk dat zijn medespelers bij Oranje hem een gekkie vinden’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen gelooft dat Wout Weghorst in de selectie van het Nederlands elftal gezien wordt als 'een gekkie'. De analist van De Oranjezomer is kritisch op de 28-jarige spits, die een complete eigen technische staf om zich heen heeft verzameld. Derksen vindt dat Weghorst in iedere reactie 'overdreven' is en dat hij doorslaat.

Weghorst laat zich persoonlijk begeleiden door fysiektrainer Richard van Beek, mental coach Remco Visscher, een personal bodycoach én een sportpodotherapeut. "Weghorst heeft een hele eigen technische staf bij zich, ook nog allemaal mensen die zich gaan profileren, nu hij in het Nederlands elftal speelt", zegt Derksen. "Zo van: dat hebben wij op ons geweten, dat hij zo ver gekomen is. Ik word er altijd een beetje misselijk van. Er is een meneer uit Winterswijk (mental coach Visscher, red.), die eist al die successen op, die zorgt dat hij drie keer per dag zoveel calorieën binnenkrijgt, en zijn rust krijgt en zo. Waar hebben we het over, jongens?"

Het artikel gaat verder onder de video ‘Depay mag Wijnaldum vol op de bek pakken!’ Meer videos

Johan Derksen uit zorgen om ‘charlatan’ bij Oranje rond Wout Weghorst

Derksen sprak zich al eerder kritisch uit over de mental coach van Weghorst. Lees artikel

"Weghorst doet net of het iets verschrikkelijks is, voetballen", vervolgt Derksen. "Daarom is die jongen ook zo gespannen. Alles wat hij doet, is eigenlijk overdreven. Iedere reactie is overdreven. Godsdienst zit in zijn hoofd: overdreven. Alles is overdreven. Ik houd van gedreven en gepassioneerd, maar hij slaat door met alles. En dan krijg je ook in zo'n elftal dat je een beetje een gekkie wordt. Ik denk wel dat ze zo over hem denken, ja, voetballers kennende."

René van der Gijp denkt dat Weghorst tegen Tsjechië geen basisplaats zal hebben. "Frank de Boer laat Weghorst natuurlijk niet spelen", stelt de oud-rechtsbuiten. "Hij is met Luuk de Jong zijn breekijzer kwijt. Ik bedoel: hij houdt Weghorst achter de hand om het laatste kwartier iets te forceren. Want anders moet je het met Matthijs de Ligt doen. En dat is niet handig. Dus hij houdt Weghorst, nu De Jong weg is, gewoon voor de laatste tien minuten of het laatste kwartier."

Wim Kieft zou dat heel verstandig vinden. "Waarschijnlijk zullen die gasten (Tsjechië, red.) heel verdedigend spelen", weet de oud-spits. "Dan heb je ook niet zo heel veel aan een speler als Weghorst. Je kan wel zeggen dat hij een aanspeelpunt is, maar dat gaat je nooit lukken als er zoveel verdedigers staan. Je kan wel denken dat hij die ballen een kwartier vasthoudt, maar dat doet hij eigenlijk al nooit. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo'n goed aanspeelpunt. Als je die beperkingen hebt, die had ik zelf ook, dan kom je in principe weinig aan de bal, zolang het 0-0 is en ze blijven zo staan. Dan ben je veel meer gebaat bij zo'n Donyell Malen, die in staat is om dan toch ergens een metertje te vinden. Memphis Depay kan dat natuurlijk ook, dus het zou ook heel onlogisch zijn om met Weghorst te spelen."