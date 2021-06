Deschamps overweegt basisplek voor man die geen minuut speelde op EK

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk overweegt met een nieuw systeem aan te treden in de achtste finale van het EK. Op een besloten training oefende Frankrijk zaterdag met een 3-4-3-formatie, met een basisplek voor Clément Lenglet. Tot dusver speelde de verdediger van Barcelona nog geen minuut op het EK, maar door zijn basisplaats op de trainingssessie wordt hij door L'Équipe opgenomen in de vermoedelijke opstelling van Frankrijk tegen Zwitserland op maandag.

Frankrijk speelde in de groepswedstrijden tegen Duitsland (1-0 zege), Hongarije (1-1) en Portugal (2-2) steeds met vier verdedigers. Hij begon het toernooi met een achterhoede die bestond uit Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe en Lucas Hernández. Tegen Hongarije maakte Hernández plaats voor Digne; tegen Portugal kreeg Pavard rust en werd hij vervangen door Jules Koundé. Op de training van zaterdag speelden Lenglet, Varane en Kimpembe in de achterhoede, terwijl Pavard en Adrien Rabiot op de flanken waren opgesteld.

Hernández is vanwege een knieblessure een twijfelgeval voor de achtste finale, terwijl Digne individueel trainde op zaterdag. Op het middenveld vormden Paul Pogba en N'Golo Kanté een centraal blok; de voorhoede bestond uit Antoine Griezmann, Karim Benzema en Kylian Mbappé. De laatste keer dat Frankijk in een dergelijk 3-4-3-systeem speelde, was in november 2019 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (0-2 zege). Het initiatief om terug te keren naar een 3-4-3-formatie, komt volgens L'Équipe vanuit de spelersgroep.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Lloris; Lenglet, Varane, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé