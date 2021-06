Barcelona speelt omstreden oefenduel: ‘Wat zullen de drie moslims denken?’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Barcelona speelt op 4 augustus een omstreden oefenwedstrijd. De ploeg van Ronald Koeman gaat in Israël op bezoek bij het Beitar Jeruzalem van Erwin Koeman, zo meldt Mundo Deportivo. Die beslissing van Barcelona leidt tot een golf van kritiek, omdat Beitar bekendstaat om zijn racistische en extreemrechtse aanhang.

Barcelona zou aanvankelijk in Tel-Aviv oefenen tegen Villarreal, maar heeft de plannen op het laatste moment omgegooid. Barça speelt in plaats daarvan dus in Jeruzalem tegen Beitar, waar de broer van Ronald Koeman begin juni werd aangesteld. De supportersgroep van de Israëlische club die bekendstaat als La Familia is berucht om zijn extreemrechtse en racistische uitspraken en spreekkoren. Regelmatig klinkt ‘dood aan de Arabieren’ van de tribunes. Om die reden heeft de club nog nooit een Arabische speler opgesteld.

Onder meer Collin Millar, die als journalist werkt voor Football Espana, reageert verbaasd om het besluit van Barça om te spelen tegen de controversiële club. "Beitar is de enige Israëlische club waar nog nooit een Arabische speler is opgesteld", schrijft Millar op Twitter. "In 2019 eisten fans van Ali Mohamed (een christen) om zijn naam te veranderen, omdat die 'te moslim klonk'."

"Ik vraag me af wat de drie moslimspelers van Barcelona (Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic en Ilaix Moriba, red.) zullen denken van de beslissing van hun club om een glamoureuze oefenwedstrijd te spelen tegen een club met een openlijk anti-Arabische en islamofobe fanbase, die spelers van de 'verkeerde' komaf weerzinwekkend behandelt. 'Més que un club'?", stelt Millar cynisch, verwijzend naar de slogan van Barcelona, die staat voor 'meer dan een club'.