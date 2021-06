Dolberg loodst Denemarken op bekend terrein naar kwartfinale

Zaterdag, 26 juni 2021 om 19:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Denemarken heeft zich zaterdagavond als eerste land geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand was in de Johan Cruijff ArenA met 0-4 te sterk voor Wales. Kasper Dolberg was de grote man aan de kant van de Denen. De voormalig Ajacied luisterde zijn terugkeer in Amsterdam op met twee doelpunten en had daarmee een belangrijk aandeel in de zege. Denemarken speelt op zaterdag 3 juli in Baku tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechië, dat zondag gespeeld wordt.

Hjulmand was genoodzaakt een tweetal wijzigingen door te voeren aan zijn basiselftal ten opzichte van de laatste groepswedstrijd tegen Rusland (1-4 winst), daar Yussuf Poulsen niet fit genoeg bleek vanwege hamstringklachten en Daniel Wass wegens ziekte eveneens ontbrak. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Gareth Bale. De sterspeler trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en haalde van zo'n twintig meter uit met links, maar zag zijn poging rakelings langs de linkerpaal gaan. Bij de eerste de beste keer dat Denemarken er gevaarlijk uitkwam, was het wél meteen raak.

Na een klein half uur spelen kreeg Dolberg de bal in de loop mee van Mikkel Damsgaard, waarna de spits zichzelf ruimte verschafte om uit te halen met zijn rechter en met een knap schot de rechterhoek vond: 0-1. Diezelfde Dolberg was niet veel later dichtbij een tweede Deense treffer, maar vond ditmaal Danny Ward op zijn weg na een schot in de korte hoek. Denemarken had mogelijkheden om de score nog voor de pauze verder uit te bouwen, maar was slordig in de eindfase. Thomas Delaney zag een pass onderschept worden en een poging van Joakim Maehle kon onschadelijk worden gemaakt door Ward.

Amper onderweg in de tweede helft leek Dolberg de wedstrijd in het slot te gooien. Na een voorzet van Martin Braithwaite kreeg de aanvaller de bal met enig fortuin voor de voeten, waarna hij niet aarzelde en trefzeker uithaalde: 0-2. Het was voor Denemarken het startsein om de krachten vervolgens iets te sparen. Mathias Jensen raakte met een verrassend schot nog wel de paal, maar zag hoe zijn ploeg relatief eenvoudig op de been bleef tegen het in aanvallend opzicht onmachtige Wales. De grootste zorg aan Deense zijde was het uitvallen van aanvoerder Simon Kjaer, die een kwartier voor tijd naar zijn hamstring greep en zich liet vervangen door Joachim Andersen.

Terwijl het duel vervolgens leek dood te bloeden, zorgde Maehle in de slotfase misschien wel voor de mooiste treffer van de wedstrijd. De verdediger van Atalanta trok vanaf rechts naar binnen en schoot met links in de korte hoek: 0-3. Toen diezelfde Maehle even later rond de middenlijn werd getorpedeerd door Harry Wilson, eindigde Wales het duel met tien man. Het slotakkoord van de wedstrijd kwam van de voet van Braithwaite. De spits van Barcelona werd met het hoofd bediend door invaller Andreas Cornelius, kapte naar zijn linker en vond de linkerhoek: 0-4.