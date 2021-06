Frenkie de Jong: ‘Je moet het aan de trainer vragen, maar ik ben ertoe bereid’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:46

Frenkie de Jong weet niet of hij tijdens een eventuele strafschoppenserie in de knock-outfase van het EK een strafschop zal nemen. De middenvelder geeft aan de vooravond van de achtste finale tegen Tsjechië aan dat Oranje wel heeft getraind op het nemen van strafschoppen. "Ik weet het niet, dat moet je aan de trainer vragen", reageert hij op de vraag of hij aan de strafschopstip zal verschijnen.

Sinds de uitschakeling tegen Argentinië in de halve finale van het WK 2014 maakte Oranje geen strafschoppenreeks meer mee. Memphis Depay is de eerste strafschopnemer van Oranje en benutte in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-0) een penalty. "We hebben er in ieder geval op getraind. Als ze willen dat ik er eentje neem, dan neem ik er eentje", kondigt De Jong aan. Hij verwacht dat Oranje het in ieder geval moeilijk zal krijgen met de tegenstander van zondag. "Ik denk dat Tsjechië een heel goed team is. Ze zijn heel gedisciplineerd, goed georganiseerd en hebben individueel goede spelers. We zullen morgen top moeten zijn om een ronde verder te komen."

De Jong merkt dat Oranje stappen zet sinds het begin van de voorbereiding op het EK. "Ik denk dat het vanaf het trainingskamp steeds iets beter is gegaan. We zijn een ander systeem gaan spelen en dat heeft altijd even tijd nodig. Ik denk dat je vanaf die periode tot nu echt een grote ontwikkeling hebt kunnen zien. Ik denk dat die nog steeds niet voorbij is. Ik denk dat we nog steeds doorgroeien. Hopelijk kunnen we morgen weer een volgende stap zetten", vertelt hij op de persconferentie. "De eerste helft tegen Noord-Macedonië was het bij vlagen ook aardig. Als het minder liep bij ons, dan had dat niks met het systeem te maken. Als ik of iemand anders een pass over tien meter niet goed geeft, dan heeft dat niks met het systeem te maken."

Ook bondscoach Frank de Boer vindt dat Oranje progressie heeft geboekt. "Ik denk sowieso dat we verschillende momenten hebben gezien tijdens de wedstrijden. Tegen Oekraïne waren we vrij goed aan de bal waren en verdedigend minder, tegen Oostenrijk was het andersom, bij Noord-Macedonië hebben we beide aspecten gezien. Maar ik zie dat de groep er zelf nauw betrokken bij is."