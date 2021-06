‘Na Ajax wacht mij nog een jaar bij Go Ahead om het record terug te pakken’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 19:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:17

Terwijl een groot aantal Ajacieden momenteel in Boedapest bivakkeert ter voorbereiding op de achtste finale met Oranje tegen Tsjechië, stond de rest van de selectie van Ajax zaterdag voor het eerst op het trainingsveld ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder hen twee nieuwe doelmannen, Remko Pasveer en Jay Gorter. Laatstgenoemde zal vermoedelijk komend seizoen zijn meeste minuten gaan maken bij Jong Ajax, terwijl Pasveer de concurrentiestrijd moet aan zien te gaan met Maarten Stekelenburg.

Voor Gorter betekent het een terugkeer op bekend terrein. De van Go Ahead Eagles overgekomen sluitpost was eerder in de jeugdopleiding van Ajax actief tussen 2010 en 2014. "Gisteren (vrijdag, red.) kwamen Pasveer en ik tegelijk aan met de auto en wisten we allebei niet waar we moesten zijn", blikt Gorter in gesprek met Ajax TV terug op zijn eerste dagen als speler van Ajax. "Toen liepen we samen alles te zoeken en dan leer je elkaar beter kennen. Remko is een geweldige gozer, ik kan heel veel van hem leren. Ook persoonlijk is het een topper."

Ondanks dat De Toekomst bekend terrein is voor Gorter, kon hij een lichte vorm van spanning niet onderdrukken. "Ik reed hier naartoe en was benieuwd hoe het allemaal zou lopen", gaat de doelman verder. "Ik was wel een beetje gespannen. De eerste keer op het veld komt veel bij kijken. Dat doet iets met je. Dan voel ik me net een klein kind in de speeltuin die terug is in de speeltuin waar hij het meest van houdt, dat is alleen maar leuk. Ik ga het zo goed mogelijk aanpakken vanuit mijn eigen perspectief, maar ook genieten van andere jongens, hoe zij het aanpakken in de voetbalwereld."

Pasveer gebruikte de zomervakantie om aan zijn fysieke gesteldheid te werken. "Ik heb niet heel veel vrij genomen, ben altijd wel bezig geweest", zo vertelt hij. "Ik heb mezelf tot nu toe geen druk opgelegd. Ik kijk positief naar de samenwerking met Maarten Stekelenburg straks. Hij is nog bezig met een doel op het EK, dat volgen wij van afstand. Ik heb er zin in om met hem samen te werken en er een mooi seizoen van te maken. Dat hij het goed doet staat vast. Ik zal mijn uiterste best doen om speelminuten te krijgen en dat is een gezond doel denk ik."

Dat Gorter en Pasveer nu elkaars teamgenoten zijn bij Ajax is uiterst toevallig, daar Gorter afgelopen seizoen het record van de van Vitesse overgenomen doelman afsnoepte bij Go Ahead. Gorter wist in de Keuken Kampioen Divisie 25 keer zijn doel schoon te houden en werkte daarmee het oude record van Pasveer uit de boeken. "Hij heeft mijn record afgepakt bij Go Ahead Eagles wat betreft clean sheets, dus na Ajax wacht mij nog een jaartje Go Ahead om dat record terug te pakken", besluit Pasveer lachend.