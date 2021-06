De Boer: ‘Elke kenner ziet dat hij internationaal een grote speler wordt’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel

Hoewel Nederlandse media vrij unaniem overtuigd zijn van een basisplaats voor Donyell Malen tegen Tsjechië, wilde Frank de Boer zaterdag op de persconferentie nog geen duidelijkheid scheppen. De bondscoach van Oranje, die ook kan kiezen voor Wout Weghorst, liet op het persmoment wel los absoluut te geloven in de kwaliteiten van Malen.

"Ruud van Nistelrooy heeft gelijk dat het de internationale doorbaak is van Donyell Malen", doelde De Boer op een eerdere uitspraak van zijn assistent, die ook lovend was over de spits van PSV. "Maar hij zal het elke keer moeten laten zien als hij speelt, maar hij heeft het in mijn ogen in zich om internationaal een grote speler te worden. Als jij een kenner bent en je houdt van voetbal, dan zie je de kwaliteiten bij hem er van af spatten. Het is duidelijk dat ik gecharmeerd ben van hem."

Ook rond Denzel Dumfries is het nodige te doen. De rechtervleugelverdediger van PSV is met twee goals uit drie groepsduels uitstekend begonnen aan het EK en wordt in media veelvuldig gelinkt aan een buitenlandse toptransfer. "Ik vind het fantastisch wat Denzel heeft laten zien", zei De Boer. "Je weet dat er interesse zal komen, als je het op dit podium laat zien. Op dit toernooi wil je het beste van jezelf laten zien, dat is alleen maar mooi. Ik denk dat Dumfries er goed mee om kan gaan. Natuurlijk krijgt hij het mee, maar ik ben niet bang dat hij van de leg raakt. Daar is hij veel te nuchter voor."

De transferperikelen rond Steven Berghuis zijn nog concreter: Ajax heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor de rechtervleugelspits. De Boer wilde niet zeggen of de timing van de Amsterdammers, middenin het EK, hem stoort. "Ik houd me alleen bezig met het EK, ik ga me er niet over uitlaten wat Ajax doet", aldus de keuzeheer. "Laat ik het lekker bij het EK houden."