Rai Vloet: ‘Als ik het zeg, staat morgen overal met wie Memphis liever speelt’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 19:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:16

Rai Vloet kijkt tijdens het EK met speciale belangstelling naar zijn boezemvriend Memphis Depay. De aanvallende middenvelder van Heracles Almelo doorliep samen met Depay de jeugdopleiding van PSV en belt geregeld met de spits van Oranje. Vloet is in gesprek met Voetbalzone positief over het spel van Depay in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3 zege) en merkte dat zijn vriend goed functioneerde naast Donyell Malen in de voorhoede.

Depay kreeg na de eerste groepswedstrijden kritiek te verwerken. Ook Vloet erkent dat de aanvoerder van Oranje niet zijn beste wedstrijden speelde tegen Oekraïne en Oostenrijk. "Hij was de eerste twee wedstrijden zoekende. Hij speelde daarin natuurlijk met Wout Weghorst en dat is iets minder zijn type medespeler dan Donyell Malen. De ruimtes die Memphis creëert, daar duikt Malen veel eerder in dan een type als Weghorst. Weghorst doet wel zijn stinkende best, maar ik denk dat Malen toch beter bij hem past. Ik hoop ook dat die twee blijven staan."

Rai Vloet: 'Zonder Koeman had Barcelona zich ook wel voor Memphis gemeld'

Vloet kan echter geen antwoord geven op de vraag naast wie Depay zelf liever op het veld staat. "Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Als ik het nu zeg, staat morgen overal met wie Memphis liever speelt", vertelt hij lachend. De clubtopscorer van Heracles van het afgelopen seizoen zegt dat hij en Depay elkaars optredens niet uitgebreid analyseren. "We zijn wel kritisch naar elkaar, maar vaak weten we van onszelf wel wat beter moet. Ik weet dat van mezelf en hij ook. We hoeven daar tegen elkaar niet op in te gaan."

"Wij zijn positieve jongens. De energie die we hebben is positief. We weten zelf wel wat beter moet. En we weten van elkaar dat we zelf weten wat beter moet. Hij is een sterk persoon. Hij regisseert zijn eigen leven en laat het ook echt uitkomen. Dat vind ik wel mooi", aldus Vloet. Waar praten de twee dan wel over? "We hebben het veel over zijn transfer naar Barcelona gehad. Dat zagen we natuurlijk al wel langer aankomen. Die interesse kwam niet uit de lucht vallen, de afgelopen tijd was het zaak dat het rond kwam. Toen het uiteindelijk rond was en je zag zijn presentatie op social media, dat was echt vet!"

Vloet denkt dat Depay ook naar Barcelona had gekund als Ronald Koeman geen trainer zou zijn in het Camp Nou. “Ik denk wel dat Barcelona interesse zou hebben in hem, los van Koeman. Als je Memphis transfervrij kan oppikken, dan zou ik dat altijd doen." De creatieveling van Heracles denkt niet dat het Depay ontbreekt aan rust in zijn hoofd, zoals René van der Gijp onlangs suggereerde bij De Oranjezomer. De analist zei na de uitzending van een documentaire over Depay dat hij de aanvaller een 'leuke vrouw en twee kinderen' gunt, zodat Depay tot rust kan komen. "Die rust heeft hij al. Uiteraard gun ik hem een hele mooie familie, dat zeg ik hem ook altijd. Het is niet dat dat zijn rust zou brengen, want die heeft hij al."