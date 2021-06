Linssen nu al onder de indruk: ‘Geen jongetje meer maar een echte vent’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 15:09 • Rian Rosendaal

Bryan Linssen deelt na afloop van de eerste oefenwedstrijd van Feyenoord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen complimenten uit aan Leroy Fer. De middenvelder wordt door trainer Arne Slot tijdelijk als centrumverdediger gebruikt, daar er momenteel weinig opties zijn in het hart van de defensie. De vleugelaanvaller is tevens onder de indruk van het optreden van Ramon Hendriks in de ontmoeting met AA Gent (1-1) in het Limburgse Horst.

"Ik zei tegen Fer dat hij het goed deed", verklaart Linssen zaterdagmiddag tegenover Feyenoord TV. "Hij oogde stabiel en wist wat hij moest doen. Eigenlijk merkte je helemaal niet dat hij normaal een middenvelder is." De buitenspeler zag Hendriks na rust als centrale verdediger opereren en hij is onder de indruk van de prestatie van de pas twintigjarige mandekker. "Het is geen jongetje meer maar een echte vent: hij kleunde er overal in en was niet makkelijk te passeren. Voor hem was die stap naar NAC goed, hij is sterker en volwassener geworden", verwijst Linssen naar de verhuurperiode van Hendriks in Breda in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen.

Franceso Antonucci, teruggekeerd van een verhuurperiode bij FC Volendam, en recente aanwinst Guus Til speelden in de eerste helft samen met Linssen. Het duo heeft eveneens indruk gemaakt op de in de rust gewisselde aanvaller. "Je hebt vandaag kunnen zien dat ze allebei kwaliteiten hebben. Het systeem, hoe je in balbezit wil spelen, moet er nog ingeslepen worden en bij een eerste wedstrijd kun je ook niet verwachten dat alles fantastisch gaat. Maar ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben", kijkt Linssen hoopvol naar de toekomst.

Linssen trekt na één oefenwedstrijd ook al voorzichtig een conclusie over de speelwijze onder Slot. Er lijkt een en ander te zijn veranderd sinds het vertrek van Dick Advocaat. "We willen wat hoger druk zetten dit jaar. Natuurlijk kan je dat niet hele wedstrijden volhouden, dus je moet je momenten gaan kiezen. Het zal vaker hoog zijn dan laag." Van onder meer Linssen wordt dit seizoen meer verdedigende arbeid verwacht. "Als ik m'n werk voorin goed doe, is het achterin makkelijker om de bal op te kunnen vangen. Mocht dat een keer niet zo zijn, dan moet ik ook zorgen dat ik terugkom om de jongens van het middenveld te helpen."