Feyenoord begint voorbereiding met gelijkspel bij officieus debuut Til

Zaterdag, 26 juni 2021 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

Feyenoord heeft zaterdagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd afgewerkt met het oog op het nieuwe seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot bleef op Varkenoord steken op een 1-1 gelijkspel tegen AA Gent. De van Spartak Moskou gehuurde Guus Til begon aan de aftrap en maakte daarmee zijn officieuze debuut. De tweede aanwinst, Marcus Holmgren Pedersen, sluit begin juli aan. Naoufal Bannis nam na ruim een uur spelen de enige Rotterdamse treffer voor zijn rekening uit een hoekschop. Het duel was niet toegankelijk voor toeschouwers, maar kon wel gevolgd worden via een livestream.

Slot begon onder meer met Til en de van Volendam teruggekeerde Francesco Antonucci in de basis. Leroy Fer, die deze week van de technische staf te horen kreeg dat hij zich moet gaan richten op een plek in het hart van de verdediging, droeg bij afwezigheid van Steven Berghuis de aanvoerdersband. Berghuis begeeft zich momenteel met Oranje in Boedapest ter voorbereiding op de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. Het duel golfde in de beginfase op een neer. Namens Feyenoord kreeg Marcos Senesi een voorzet van Antonucci niet tussen de palen, waarna aan de andere kant Bijlow handelend moest optreden op de doorgebroken Giorgi Chakvetadze.

Na een kwart wedstrijd leek Feyenoord de leiding te grijpen. Bryan Linssen werd in het strafschopgebied bediend en rondde met links af, maar beging in aanloop naar de treffer een overtreding. Even daarna had Linssen wederom de kans om te scoren, maar ditmaal schoot hij over in buitenspelpositie. Slot wisselde de gehele wedstrijd door en gunde meerdere spelers hun officieuze debuut voor Feyenoord. Bij aanvang van de tweede helft gooide de oefenmeester zijn volledige team op de kop voor elf nieuwe namen. voor Jordy Wehrmann, João Teixeira, Aliou Baldé en Lutsharel Geertruida kwam het duel wegens blessures te vroeg.

Het waren de bezoekers die na een klein uur spelen voor de openingstreffer zorgden. De ingevallen Achraf El Bouchataoui liet zich van de bal zetten door zijn directe tegenstander, waarna Tarik Tissoudali overnam en doelman Devin Remie omspeelde voor de 0-1. Heel lang kon Gent echter niet genieten van de voorsprong, daar Feyenoord amper vijf minuten later de stand gelijk trok. Na een afgeslagen hoekschop viel de bal enigszins per toeval voor de voeten van Bannis, die niet aarzelde en voor een leeg doel raak schoot: 1-1. Beide ploegen kregen in het laatste kwart van de wedstrijd mogelijkheden om het oefenduel naar zich toe te trekken, maar slaagden daar niet in.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Hall, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Burger, Til; Antonucci, Linssen, Sinisterra

Opstelling Feyenoord tweede helft: Remie; Skogen, Valk, Hendriks, Haps; Diemers, El Bouchataoui, Hartjes; Azarkan, Bannis, Vente