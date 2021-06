Verstoorde voorbereiding houdt Tsjechië noodgedwongen langer in Praag

Zaterdag, 26 juni 2021 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:31

De Tsjechische nationale ploeg kent een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding in aanloop naar de achtste finale tegen het Nederlands elftal zondag. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy zou zaterdagochtend naar Boedapest afreizen om later op de dag te kunnen trainen in Hongarije, maar moet noodgedwongen langer in Praag blijven. Aanleiding is een technisch defect aan het vliegtuig.

Tsjechië zou in de loop van de ochtend op het vliegtuig naar Hongarije stappen en om 18.00 uur gaan trainen, maar aan dat schema moet noodgedwongen gesleuteld worden. "Vanwege de technische problemen bij het vliegtuig zal de nationale ploeg vandaag trainen in Praag", zo laat de Tsjechische voetbalbond weten via de officiële wegen. In tegenstelling tot eerdere plannen zullen we pas in de vroege avond vertrekken naar Boedapest."

?? Kvuli technickým problémum letadla bude #ceskarepre trénovat dnes na Strahove a oproti plánum tak do Budapešti vyrazí až v podvecer. pic.twitter.com/IXoTaJicuz — Ceská fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 26, 2021

De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië vangt zondagavond om 18.00 uur aan. In tegenstelling tot de eerdere wedstrijden van Oranje in de Johan Cruijff ArenA zal de Puskás Aréna wel volledig gevuld zijn. Op papier is Oranje favoriet tegen Tsjechië, de nummer drie uit Groep D. Volgens analisten ligt daarmee de weg naar de halve finale open, daar bij het bereiken van de kwartfinale tegen Denemarken of Wales wordt gespeeld.

Oranje kent vooralsnog weinig problemen in aanloop naar het treffen met de Tsjechen. Oranje is zaterdagochtend om 11.30 uur vanaf Schiphol op het vliegtuig gestapt naar Boedapest en zal daar om 18.30 uur trainen. Enige tegenvaller is het uitvallen van Luuk de Jong deze week. De aanvaller kwam tijdens de training in botsing met Cody Gakpo en heeft het Oranje-kamp noodgedwongen moeten verlaten. Zondagavond om 23.00 uur vliegen bondscoach Frank de Boer en zijn manschappen terug naar Amsterdam.