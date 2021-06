Live: Feyenoord - AA Gent

Zaterdag, 26 juni 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:39

De spelers van Feyenoord beginnen om 12.30 uur aan de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het Limburgse Horst is AA Gent de tegenstander van het elftal van trainer Arne Slot. Via het YouTube-kanaal van Feyenoord is de vriendschappelijke ontmoeting rechtstreeks te volgen. De Rotterdammers gebruiken zaterdagmiddag twee teams en Slot is dus van plan om de nodige wissels toe te passen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Hall, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Burger, Til; Antonucci, Linssen, Sinisterra