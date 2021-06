Lovende Schöne maakt diepe buiging voor spelers van Denemarken

Zaterdag, 26 juni 2021 om 11:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:56

Gemengde gevoelens bij Lasse Schöne voorafgaand aan het duel tussen Denemarken en Wales in de achtste finale van het EK. De middenvelder van NEC hoopt natuurlijk dat de Denen de kwartfinale bereiken, maar bij een eventuele nederlaag stort zijn wereld niet in elkaar. Schöne vindt vanwege de reactie na het onwel worden van Christian Eriksen sowieso al dat de Deense spelers over een geslaagd EK mogen spreken.

"Weet je, ze kunnen vanavond (zaterdagavond, red.) verliezen. Maar in mijn ogen hebben ze al lang gewonnen", zegt de trotse Schöne in een interview met de NOS. "De ploeg maakt me heel trots om Deen te zijn." De routinier maakt een diepe buiging voor de internationals van Denemarken, die tóch de volgende ronde wisten te bereiken. "Ik heb zo'n enorme bewondering voor hoe het team zich heeft herpakt. Ik heb een paar van de jongens gesproken, en die hebben nog steeds moeite met wat er is gebeurd. Maar het collectief is het sterkste punt van Denemarken en dat hebben ze afgelopen wedstrijden alleen maar benadrukt. Echt, petje af."

Denemarken treedt zaterdagavond aan in de Johan Cruijff ArenA, waar Schöne jarenlang actief was voor Ajax. Hij zal het duel echter vanaf de tribune bekijken, daar bondscoach Kapser Hjulmand hem niet opnam in de definitieve EK-selectie. "Het is natuurlijk niet zoals ik had gehoopt", verzucht de bij NEC teruggekeerde middenvelder. "Ik was er zelf graag bij geweest op het veld. Maar ik ben heel blij dat ik vanavond met mijn zoon kan kijken. Dat is heel bijzonder. En als we doorgaan op het niveau dat we hadden, dan heb ik heel veel vertrouwen in een goed resultaat."

Mocht Denemarken de achtste finale van het EK overleven, dan volgt in de kwartfinale wellicht een ontmoeting met Oranje. Het Nederlands elftal treedt zondagavond in Boedapest aan tegen Tsjechië. Met een Nederlandse vrouw zal dat voor Schöne een behoorlijk pikante wedstrijd worden. "Nou, dan wordt het wel een strijd bij mij thuis. Maar het zou wel een heel bijzondere wedstrijd worden", zo besluit de 51-voudig international van Denemarken.