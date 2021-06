Opnieuw twijfel over toekomst Arjen Robben: ‘Hij wikt en weegt'

Zaterdag, 26 juni 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:09

Er lijkt twijfel te zijn over het aanblijven van Arjen Robben bij FC Groningen. De Trots van het Noorden brengt zaterdagmiddag naar buiten dat de vleugelaanvaller ontbreekt op de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "De 37-jarige sterspeler van FC Groningen wikt en weegt de vraag hoe zijn nabije toekomst eruit ziet", zo klinkt het. Groningen én Robben benadrukken wel dat er nog geen conclusies verbonden moeten worden aan zijn absentie op het trainingsveld.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus legt een en ander uit op de clubsite. "Arjen heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Tot die tijd volgt hij zijn eigen programma. Wij houden hierover contact met elkaar. Wij geven hem als club alle tijd en ruimte om een weloverwogen keuze te maken over zijn toekomst. Wij hebben eerder al aangegeven dat wij hopen dat Arjen nog een jaar bij ons doorgaat als speler, maar zullen iedere beslissing die hij neemt uiteraard respecteren", geeft de directeur mee aan de buitenspeler.

"Wij zijn hem sowieso al ontzettend dankbaar dat hij afgelopen seizoen deel uitmaakte van de spelersgroep. Wij hopen op een vervolg, maar wachten dit rustig af. We hebben hiervoor geen termijn gesteld met elkaar. De competitie begint immers pas medio augustus", verwijst Fledderus naar de openingswedstrijd van Groningen in de Eredivisie tegen SC Cambuur op zondag 15 augustus. Robben deed vorige week nog een halfuur mee tijdens een oefenwedstrijd van het Onder 18-elftal van Groningen. In het verloren oefenduel met FC Utrecht Onder-18 (1-4) begon de routinier in de basis.

Zijn ploeggenoten keken verbaasd op toen de ervaren aanvaller naast hen op het veld stond, want Robben had van tevoren zijn meespelen bewust niet aangekondigd. In gesprek met RTV Noord liet een aantal basisspelers weten hoe het optreden van Robben beleefd werd. "Het was natuurlijk supermooi dat je op het veld staat met zo'n wereldster”, gaf centrumverdediger Thijmen Blokzijl te kennen. “Ineens stond hij in de opstelling. Toen we na de warming-up van het veld liepen, hoorde ik dat de spelers van Utrecht het ook wel mooi vonden. Toen Arjen gewisseld werd is hij naar binnen gegaan. Ik heb hem na de wedstrijd niet meer gezien.”

Robben keerde een jaar geleden tot ieders verrassing terug bij Groningen, al bleek zijn comeback vanwege blessureleed geen doorslaand succes te zijn. In competitieverband kwam de flankspeler verdeeld over 6 duels tot slechts 173 speelminuten. Hij liep een lies- en kuitblessure op en stond tussen oktober en april langs de kant. Daarna kwam hij in de Eredivisie nog viermaal in actie, meestal als invaller. Het laatste optreden van Robben was op 19 mei, toen de routinier negentig minuten meedeed in het met 1-0 verloren duel met FC Utrecht in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.