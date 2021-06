Van Bommel weet dat hij een bepaald stempel heeft: ‘Ook wel logisch’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal

Mark van Bommel beseft heel goed dat hij met een bepaald imago aan zijn trainersklus bij VfL Wolfsburg begint. Als speler van Bayern München stond hij bekend als een harde en nietsontziende middenvelder. Van Bommel, die sinds zijn ontslag bij PSV in december 2019 zonder club zat, benadrukt in een uitgebreid interview op de website van de Duitse club dat hij ook wel degelijk een andere kant heeft.

"Mensen die mij zien, denken gelijk aan mijn tijd in München", verwijst Van Bommel naar zijn periode als speler van Bayern. "Ik was hard en wilde altijd winnen. Dat zie ik ook graag terug bij mijn ploeg, maar daarbij hoeven de spelers niet over de grens te gaan, zoals ik zelf weleens deed." Buiten het veld is de voormalig middenvelder een heel ander persoon, zo wil hij graag naar voren brengen. "Als mensen met mij praten, zeggen ze vaak dat ik eigenlijk best een rustig persoon ben. Vanwege mijn gedrag op het veld denken ze dat ik heel anders in elkaar zit. Maar als we dan verder kennis maken met een kopje koffie erbij denken ze vaak: Acht, het valt eigenlijk wel mee met die man."

"Maar dat beeld is ergens ook wel weer logisch, in de voetbalwereld krijg je namelijk al snel een stempel", weet Van Bommel uit ervaring. De Wolfsburg-coach heeft in ieder geval lessen getrokken uit zijn soms turbulente tijd als eindverantwoordelijke van PSV. "In mijn eerste jaar (het seizoen 2018/19, red.) waren we behoorlijk succesvol en pakten we in de eerste helft van het seizoen veel punten. Maar in mijn tweede seizoen werd ik ontslagen. Van die tijd heb ik veel geleerd", zo benadrukt de ex-trainer van de Eindhovenaren. "Hoe gaan spelers bijvoorbeeld om met druk? Daar heb ik veel van geleerd en dat neem ik weer mee."

Van Bommel wil in ieder geval iets van de Nederlandse voetbalvisie terugzien bij Wolfsburg. "In Nederland spelen we meestal aanvallend voetbal en daar ben ik ook een voorstander van. Iedere coach wil dat wel, denk ik. Ik heb een bepaalde visie en weet ook hoe ik dat wil overbrengen op mijn elftal. Hopelijk genieten de fans van Wolfsburg van het voetbal en belezen de spelers er plezier aan", aldus Van Bommel, die nu al onder de indruk is van zijn nieuwe werkomgeving. "Iedereen die ik hier spreek is bezeten van voetbal."