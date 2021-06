Tsjechië krijgt tips over Oranje: ‘Ik denk dat het zondag weer gebeurt’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 09:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:50

Tsjechië is nooit een makkelijke tegenstander voor het Nederlands elftal. Sinds de scheiding van Slowakije stonden de landen elf keer tegenover elkaar en slechts driemaal stapte Oranje als winnaar van het veld, voor het laatst tijdens de WK-kwalificatiereeks in 2005. Oud-international Karel Poborsky verwacht zondag, wanneer Nederland en Tsjechie vanaf 18.00 uur de degens kruisen in Boedapest, ‘geen tactische strijd’.

“Nederland zal zijn eigen spel spelen en misschien ligt dat Tsjechië opnieuw zoals het ons in het verleden ook lag. Als zij met een relatief open defensie spelen, kunnen wij counteren. Ik denk dat dit zondag weer gebeurt. Nederland speelt altijd op dezelfde manier, ze zullen niet gaan verdedigen”, voorziet Poborsky, goed voor liefst 118 interlands. Hij wijst erop dat de jeugd in Nederland geleerd wordt om aan te vallen. “Kijk naar de Eredivisie, daar wordt volop gescoord.”

Tsjechië werd derde in Groep D, achter Engeland en Kroatië. De Tsjechen wonnen de eerste wedstrijd van Schotland met 2-0, waarna een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië en een 0-1 nederlaag tegen Engeland volgden. Poborsky wijst erop dat Nederland ook op het EK van 2004 de favoriet was, maar de Tsjechen wonnen desondanks met 2-3. “Nederland is altijd een sterk land geweest met veel creativiteit. Dat zijn ze nu ook. Het zal ervan afhangen hoe wij defensief staan. Toch denk ik dat er kansen liggen, omdat de verdediging van Nederland niet geweldig is. Ik denk dat we zeker een keer gaan scoren.”

In de technische staf van Tsjechië fungeert Tomas Galasek als assistent-bondscoach. De 48-jarige Tsjech speelde tien jaar als middenvelder in de Eredivisie voor Willem II en Ajax, en kwam als Tsjechisch international viermaal uit tegen het Nederlands elftal. Hij kijkt minder naar de resultaten uit het verleden. “Als ik op basis daarvan ga zeggen dat wij favoriet zijn, dan denken ze dat ik gek ben geworden. Het gaat om het nu”, benadrukt de voormalig international zaterdag in De Telegraaf.

“We zijn sterk gegroeid als team, maar we hebben niet de individuele kwaliteit die grote landen als Frankrijk, Spanje en ook Nederland wel hebben. Met het overleven van de groepsfase hebben wij de doelstelling voor dit toernooi al gehaald. Nu gaan we kijken wat er nog meer mogelijk is.” Galasek ziet niet veel zwakke punten bij Oranje. “Offensief zijn ze heel sterk met veel snelheid en een goede mix voorin. Veel technisch vaardige spelers, zoals Frenkie de Jong. Maar ze hebben ook de individuele kwaliteit om iets te forceren met een speler als Memphis Depay."

“Defensief staat er een goed blok. Het is voor mij duidelijk dat we een topprestatie moeten leveren om Nederland uit te schakelen.” Bondscoach Jaroslav Silhavy vreest vooral voor de aanvallers van Oranje en hoopt op een nieuwe bevlieging van Patrick Schick. "We wisten dat er sterke landen aan het EK meedoen en Nederland is daar zonder twijfel één van", zei Silhavy vrijdag.

"Als we aan de kwartfinales willen denken, moeten we meer dan 100 procent geven en moet een aantal spelers boven zichzelf uitstijgen, zoals Tomas Vaclik en Schick tegen Schotland. Dan maken we een kans." De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in de Puskás Aréna in Boedapest. De winnaar staat in de kwartfinales tegenover Wales of Denemarken.