Vermoedelijke opstelling Oranje: één wijziging verwacht in de basis

Zaterdag, 26 juni 2021 om 09:40 • Yanick Vos • Laatste update: 09:43

Het Nederlands elftal gaat zondagavond om 18.00 uur op voor een plek in de kwartfinale van het EK. De winnaar van Groep C had dagenlang een grote kans om Portugal te treffen, maar uiteindelijk is Tsjechië de tegenstander. Daarmee ligt volgens analisten de weg naar de halve finale open, daar bij het bereiken van de kwartfinale tegen Denemarken of Wales wordt gespeeld.

Nederland maakte geen fout in de groepsfase. Hoewel er genoeg aan te merken was op het spel van Oranje tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië, sloot het team van bondscoach Frank de Boer de poule af met negen punten uit drie wedstrijden. Alleen Italië en België slaagden er dit EK net als Nederland in tot dusver alle groepswedstrijden winnend af te sluiten. Oranje staat er goed op en heeft wat betreft het speelschema weinig reden tot klagen. Volgens de berekeningen van Opta is de kans dat de kwartfinale wordt bereikt liefst 74,8 procent. De kans dat Nederland in de halve finale terechtkomt is 48,6 procent. Daarmee heeft de ploeg van De Boer de grootste kans van alle overgebleven EK-deelnemers om bij de laatste vier terecht te komen. Voorafgaand aan de achtste finales heeft Nederland 8,5 procent kans om het toernooi te winnen, evenveel als Engeland en zelfs een half procent meer kans dan Italië. Het zijn veelzeggende berekeningen over de kansen van Oranje, al blijven het slechts getallen.

8.5% - According to the Stats Perform prediction model only four teams have a bigger chance of winning #EURO2020 than the Netherlands (8.5%), while #NED have the biggest chance of reaching the semi finals (48.6%). Orange. More info on the predictor: https://t.co/5TNunQP0xf pic.twitter.com/mvvZSTYBHo — OptaJohan (@OptaJohan) June 24, 2021

Op papier is Oranje favoriet tegen Tsjechië, de nummer drie uit Groep D. Het team van bondscoach Jaroslav Silhavy startte het EK met een 0-2 overwinning op Schotland. De 0-2 van Patrik Schick ging de wereld over. De bal was net over de middenlijn toen hij uithaalde en op prachtige wijze de Schotse keeper David Marshall werkte. Het duel met Kroatië dat volgde werd met 1-1 gelijkgespeeld en wederom was Schick de doelpuntenmaker. De groepsfase werd afgesloten met een 0-1 nederlaag op Wembley tegen Engeland door een treffer van Raheem Sterling. "Het had gekker gekund, je had tegen een sterkere tegenstander kunnen spelen”, zei Oranje-captain Georginio Wijnaldum deze week. "Maar de vlag uit, dat kan natuurlijk niet.” Duitsland ontsnapte tegen Hongarije ternauwernood aan uitschakeling in de groepsfase en dat was voor Wijnaldum een teken dat geen enkele ploeg onderschat mag worden. “Iedereen was bezig met: tegen wie zou Portugal moeten en tegen wie zou Frankrijk moeten in de knock-outfase? Hongarije heeft toch laten zien dat alles kan gebeuren. We gaan tegen Tsjechië niet zomaar even winnen."

TSG Hoffenheim-rechtsback Pavel Kaderábek is een van de meest ervaren spelers in de ploeg van Silhavy. Hij verwacht een ‘zware wedstrijd’ tegen Oranje. “Nederland heeft immense kwaliteiten, zeker in aanvallend opzicht. Ze zijn ontzettend sterk en wij zullen moeten oppassen”, zegt hij op de website van de UEFA. Ondrej Celustka, een rechtsbenige centrumverdediger van Sparta Praag, spreekt woorden van dezelfde strekking: “Nederland is ongelofelijk sterk in de voorhoede. Ze hebben veel technische bagage. Oranje creëert veel kansen en maakt makkelijk doelpunten. In aanvallend opzicht zit Nederland op hetzelfde niveau als Engeland. Maar misschien is het nog lastiger om tegen hen te spelen doordat ze veel van positie wisselen.” Ook de bondscoach is beducht voor het team van De Boer. “We wisten dat we een sterk team zouden tegenkomen en Nederland is zonder twijfel een van de sterkste ploegen”, aldus Silhavy. “We hebben Nederland tot in detail bestudeerd. Ze zijn hongerig voor het doel, hebben veel individuele kwaliteiten en beschikken over veel snelheid. Hun doel is om de bal zo snel mogelijk bij de aanvallers te krijgen. Bij balverlies wordt er meteen druk gezet en dat is niet fijn om tegen te spelen.”

Na drie wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA speelt Oranje nu in de Puskás Arena. Waar er in Amsterdam 16.000 supporters welkom waren, zal het stadion in Boedapest vol zitten. Ook wordt er afscheid genomen van Zeist, waar de Oranje-selectie de afgelopen weken verbleef. Mocht de achtste finale worden overleefd, dan wacht een confrontatie met Wales of Denemarken in Azerbeidzjan. "Dit zorgt wel meer voor een toernooigevoel", vertelde Daley Blind aan de NOS. "Hoewel ik het echt genieten vond om in de ArenA te spelen met publiek is het ook mooi om de reis naar Boedapest te maken." Maandag kwam Oranje voor het laatst in actie, waardoor de spelers goed uitgerust tegen Tsjechië kunnen aantreden. “Het voelt een beetje als een doorstart. We hebben een goed begin gehad, even wat langer rust gehad en nu moeten we er weer staan”, aldus Blind, die de Tsjechen niet wil onderschatten. "Ze hebben een heel sterke ploeg. Heel opportunistisch met veel druk vooruit. We zijn wel favoriet, dat is wel zo eerlijk, maar we moeten ze niet onderschatten. Het wordt een zware wedstrijd", aldus de vaste basisklant van Oranje.

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Oranje is het wegvallen van Luuk de Jong een tegenvaller. De spits van Sevilla raakte deze week geblesseerd aan zijn knie in een duel met Cody Gakpo op de training. In eerste instantie leek de kwetsuur mee te vallen, maar een dag later meldde de KNVB via een persbericht dat De Jong een paar weken aan de kant staat en dus huiswaarts keerde. Het was een nieuwe tegenslag voor Nederland, dat eerder al Donny van de Beek (lies) en Jasper Cillessen (corona) zag wegvallen. Marten de Roon kreeg met geel op zak rust tegen Noord-Macedonië en is er zondagavond gewoon weer bij.

Tsjechië moet het zondagavond stellen zonder Jan Boril. De dertigjarige linksback van Slavia Praag, de vaste linksback van de Tsjechen, pakte tegen Kroatië geel en deed dat opnieuw tegen Engeland. Hij is derhalve geschorst voor de ontmoeting met Nederland. Tsjechische media zijn er nog niet uit wie hem zal vervangen; de naam die het meest genoemd wordt is die van Brescia-verdediger Ales Mateju.

Vermoedelijke opstellingen

Kiest De Boer voor Donyell Malen of houdt hij toch het vertrouwen in Wout Weghorst? Het is de vraag die de afgelopen dagen veel voorbij is gekomen en werd besproken in de media. Weghorst maakte in de eerste twee groepsduels geen onuitwisbare indruk, ondanks dat hij trefzeker was tegen Oekraïne. Tegen Noord-Macedonië kreeg Malen de kans en die greep hij met beide handen aan. De PSV-spits zorgde met zijn snelheid voor enorme dreiging en bovendien leek hij een goede klik te hebben met Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Na afloop van de laatste groepswedstrijd wilde De Boer niets zeggen over wie er in de spits komt te spelen naast Depay in de achtste finales.

“Ik kijk uiteindelijk gewoon wat het beste team is, en dat hoeven niet per se de beste spelers te zijn”, zei de bondscoach na de zege op Noord-Macedonië. “Het kan zijn dat we voorin iemand nodig hebben die Memphis het meest ondersteund, maar het kan zijn dat we ook een echt aanspeelpunt nodig hebben. In dat geval is Wout de aangewezen persoon daarvoor.” Ondanks de woorden van De Boer lijkt het erop dat Malen de voorkeur krijgt tegen Tsjechië. Ryan Gravenberch, die afgelopen zondag de vervanger was van De Roon op het middenveld, lijkt zijn kans niet te hebben gegrepen. De talentvolle Ajax-middenvelder speelde enigszins tegenvallend en lijkt zondagavond genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

De Boer lijkt zijn verdere basisopstelling intact te houden. Dat betekent dat de achterhoede zal bestaan uit Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind, terwijl Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt spelen als wingback. Frenkie de Jong, Marten de Roon en Wijnaldum vormen naar verwachting het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Oranje volgens het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Malen, Depay.

Vermoedelijke opstelling Tsjechië: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalás, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.