PSV komt zaterdag met heuglijk nieuws: ‘Ik ben ontzettend trots’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 08:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:44

Bijna twee maanden voor de eerste thuiswedstrijd van PSV in de Eredivisie zijn de reguliere seizoenkaarten uitverkocht, zo meldt de Eindhovense club zaterdagmorgen via de officiele kanalen. PSV heeft namelijk al 27.500 seizoenkaarten verkocht. Vorig jaar waren dat er 26.000.

“Ik ben ontzettend trots op het vertrouwen van onze supporters”, reageert commercieel directeur Frans Janssen op de clubsite van PSV. “Eens temeer blijkt hoe trouw onze achterban is. Na een lange periode zonder supporters in ons stadion, hunkert iedereen naar volle tribunes. De afgelopen anderhalf jaar was voor niemand makkelijk. Des te dankbaarder ben ik, en velen binnen PSV met mij, met de loyaliteit van onze supporters.”

Bijna twee maanden voor de eerste thuiswedstrijd in de @eredivisie zijn de reguliere Seizoen Club Cards ??????????????????????! ??



Wie? PSV EINDHOVEN! ???#VooruitPSV — PSV (@PSV) June 26, 2021

“We gaan er alles aan doen om iedereen zich weer welkom te laten voelen in het Philips Stadion.” PSV heeft een maximumcapaciteit van 28.000 seizoenkaarthouders. De ongeveer 500 kaarten die nog beschikbaar zijn, zijn uitsluitend beschikbaar voor de jongerenrang (Vak ZZ) en de Family Corner (UU).

PSV kan in totaal 35.000 mensen toelaten en houdt altijd tickets achter de hand voor de losse verkoop. Vorig jaar was het voor alle clubs spannend welk effect de coronacrisis op bijvoorbeeld het bezoek van sportieve evenementen zou hebben. Mogelijk komen er na 30 juni nog reguliere plekken vrij van seizoenkaarthouders die hun kaart niet op tijd hebben verlengd.