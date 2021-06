Kenneth Perez looft ‘heldenploeg’ op EK: ‘Ze hebben nu nieuwe darlings’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 07:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:20

Denemarken hoopt zich zaterdagavond ten koste van Wales als eerste land voor de kwartfinales van het EK te plaatsen. Het team van bondscoach Kasper Hjulmand heeft een bewogen groepsfase achter de rug, met de hartstilstand van Christian Eriksen in het openingsduel met Finland en nul punten na de eerste twee groepsduels. Denemarken rechtte echter de rug in de laatste groepswedstrijd en versloeg Rusland met 1-4.

De manier waarop Denemarken zich heeft opgericht na het drama rondom Eriksen, heeft veel respect afgedwongen. “Ik geniet zo enorm van deze Deense ploeg”, vertelt voetbalanalyticus Kenneth Perez, die zelf 24 keer voor zijn vaderland uitkwam, zaterdag in De Telegraaf. “Het Deense voetbal heeft er een heldenploeg bij gekregen na de generatie van het WK 1986. Dat team heeft dezelfde status als in Nederland de ploeg van het EK van 1988, maar het Deense voetbal heeft nu nieuwe darlings.”

Denemarken groeide in 1986 uit de groepswinnaar van de groep des doods, met zeges op Schotland (0-1), Copa América-winnaar Uruguay (6-1) en het voormalige West-Duitsland (2-0), dat in 1982 de WK-finale had verloren. De smaakmaker van de groepsfase vloog er echter in de achtste finales uit tegen Spanje (1-5). “De manier waarop dit Deens elftal zich heeft opgesteld bij die verschrikkelijke situatie rond Eriksen en de instelling waarmee ze er daarna weer tegenaan zijn gegaan, heeft zoveel sympathie gewekt.”

“Niet alleen in Denemarken, maar in heel de voetballerij”, weet Perez. Oud-voetballer Jan Heintze benadrukt dat de saamhorigheid van dit Denemarken ‘heel erg groot’ is. “Het is echt één voor allen, allen voor één. De oprechte blijdschap bij spelers maar ook bij het publiek na de plaatsing voor de achtste finale was heel erg mooi om te zien. Daar heb ik echt van genoten.” De afwezigheid van Eriksen is een fikse aderlating voor Denemarken. “Zijn afwezigheid is alleen maar collectief op te vangen”, benadrukt de oud-PSV’er. “Er is geen andere speler bij de Deense ploeg die hetzelfde kan brengen als Christian”

Het zou Heintze niet verbazen als Nederlandse supporters zaterdag in de Johan Cruijff ArenA ook achter Denemarken gaan staan. “Deze ploeg heeft de gunfactor en kan nog een heel eind komen op dit toernooi.” De achtste finale tussen Wales en Denemarken gaat zaterdag om 18.00 uur van start in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert.

Wales, dat bij het vorige EK in 2016 verrassend de halve eindstrijd haalde, eindigde achter Italië als tweede in de groep. “Ik heb veel respect voor hen en alles wat ze recentelijk hebben bereikt, waaronder de halve finale in 2016”, vertelde Hjulmand vrijdag. “Ze krijgen honderd procent steun van hun supporters en de spelers werken hard voor elkaar.” De bondscoach kijkt erg uit naar de wedstrijd in Amsterdam. “Na drie zeer emotionele wedstrijden in Parken hebben we hoge verwachtingen van deze wedstrijd.”