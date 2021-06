Timo Baumgartl verlaat PSV voor avontuur in de Bundesliga

Vrijdag, 25 juni 2021 om 22:11 • Laatste update: 22:27

Timo Baumgartl speelt komend seizoen op huurbasis voor 1. FC Union Berlin, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. PSV maakte eerder op de dag bekend mee te zullen werken aan een transfer van de 25-jarige verdediger, waarna de Bundesliga zijn nieuwe bestemming blijkt. Baumgartl werd in de zomer van 2019 door PSV overgenomen van VfB Stuttgart, maar wist nooit een onuitwisbare indruk achter te laten.

BILD meldt dat Baumgartl door Union voor een jaar wordt gehuurd met een optie tot koop. Volgens de Duitse krant past de Duitse verdediger 'perfect' in het profiel van Union: goedkoop, Duits en veel ervaring in de Bundesliga. Voordat Baumgartl naar Eindhoven kwam speelde hij 86 wedstrijden op het hoogste niveau in Duitsland namens Stuttgart. PSV en Union zijn met elkaar in gesprek over het afronden van de overeenkomst. Door de verhuur blijft een deel van zijn waarde intact als hij gaat spelen, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het tijdelijke vertrek van Baumgartl zal pijn doen in Eindhoven, daar de verdediger twee jaar geleden voor tien miljoen euro overkwam van Stuttgart. Daarmee is hij nog altijd de vierde duurste speler aller tijden in de historie van de club. Baumgartl heeft zichzelf echter nooit onsterfelijk kunnen maken bij PSV. In zijn eerste seizoen onder Mark van Bommel kwam hij tot dertien optredens in de Eredivisie, terwijl zijn totaal vorig seizoen onder Roger Schmidt bleef steken op acht wedstrijden.