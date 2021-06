Sean Klaiber krijgt bij Suriname flinke concurrentie op Gold Cup

Vrijdag, 25 juni 2021 om 20:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

Sean Klaiber mag zich verheugen op zijn debuut voor Suriname. De 26-jarige rechtsback van Ajax, die twee weken geleden zijn keuze voor Natio bekendmaakte, zit in de 23-koppige selectie voor de Gold Cup. Klaiber lijkt allesbehalve verzekerd van een basisplaats, gezien de concurrentie op de rechtsbackpositie.

Naast Klaiber beschikt bondscoach Dean Gorré namelijk over FC Groningen-wingback Damil Dankerlui en Kelvin Leerdam van Inter Miami FC. De laatste twee interlands in de WK-kwalificatie had laatstgenoemde een basisplaats als rechtsachter. Daarvoor speelde Leerdam als middenvelder en werd Dankerlui ingezet als rechtervleugelverdediger.

Ook Ridgeciano Haps, die inmiddels op twee interlands voor Suriname staat, zit in de selectie voor de Gold Cup. De 28-jarige linksback moet daardoor in ieder geval de eerste wedstrijd van zijn club Feyenoord in de voorronde van de Conference League aan zich voorbij laten gaan. De Rotterdammers treden op 22 en 29 juli aan tegen de winnaar van het tweeluik tussen FK Decic en FK Drita.

Liefst 14 van de 23 spelers van Suriname hebben ervaring in de Nederlandse Eredivisie. Zo behoren Warner Hahn, Ryan Donk, Diego Biseswar, Sheraldo Becker en Nigel Hasselbaink tot de steunpilaren. Suriname moet het op de Gold Cup stellen zonder Ramon Leeuwin, Tjaronn Chery, Shaquille Pinas, Myenty Abena en Mitchell te Vrede.

Suriname zit op de Gold Cup in Groep C met daarin in ieder geval Jamaica en Costa Rica. Op 6 juli wordt duidelijk welk land zich als vierde plaatst voor de poule via de voorronden. De eerste twee landen uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinale. Onder meer Curaçao, de Verenigde Staten, Canada, Mexico zijn eveneens actief op het toernooi.

De volledige selectie van Suriname:

Doel: Warner Hahn (Anderlecht), Ishan Kort (Almere City FC), Claidel Kohinor (Robinhood)

Verdediging: Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Donk (Galatasaray), Ridgeciano Haps (Feyenoord), Sean Klaiber (Ajax), Anduelo Amoeferie (Inter Moengotapoe), Albert Nibte (Leo Victor), Dion Malone (NAC Breda), Kelvin Leerdam (Inter Miami FC)

Middenveld: Ryan Koolwijk (Almere City), Diego Biseswar (Apollon Limassol), Mitchell Donald (Erzurumspor), Roland Alberg (Hyderabad FC), Sergino Eduard (Inter Moengotapoe)

Aanval: Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin), Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem), Nigel Hasselbaink (Bnei Sakhnin), Florian Jozefzoon (Rotherham), Ivenzo Comvalius (NK Dugopolje), Alvaro Verwey (WBC), Dimitrie Apai (W Connection).