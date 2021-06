PSG hoopt dat Kylian Mbappé voorbeeld van broertje Ethan zal volgen

Vrijdag, 25 juni 2021 om 19:44 • Jeroen van Poppel

Paris Saint-Germain moet tot zeker na het EK wachten op een definitief antwoord van Kylian Mbappé, maar is er vrijdag wel in geslaagd om zijn vijftienjarige broertje Ethan langer te binden. Ethan Mbappé speelt al enkele jaren in de jeugdopleiding van PSG, dat hem beloont met een nieuw contract tot medio 2024.

PSG hoopt ongetwijfeld dat Kylian Mbappé het voorbeeld van Ethan op korte termijn navolging zal geven. Eerstgenoemde ligt nog maar één seizoen vast en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid, dat volgens Marca een bod voorbereidt voor het geval Mbappé niet bijtekent. De Koninklijke denkt met een transfersom van boven de honderd miljoen euro een goede kans te maken om PSG te overtuigen.

???? Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbappé signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside ?? pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

Het is de vraag of het bijtekenen van Ethan Mbappé een voorteken is voor de toekomst van Kylian, die eerder wel zei dat zijn familie een beslissende stem heeft. "We maken elke beslissing samen, als een familie", zei Mbappé in december. "Dit heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Zonder hen zou het onmogelijk zijn, want soms heb je moeilijke momenten in je carrière. Op die momenten kun je zien welke mensen er voor je zijn, en mijn familie is er altijd."