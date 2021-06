Driessen looft Oranje-spelers: ‘Dan moet je vreselijk veel discipline hebben’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 19:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:24

Valentijn Driessen heeft bewondering voor de manier waarop de internationals van het Nederlands elftal zich staande houden gedurende hun verblijf in het trainingskamp, zo vertelde de chef voetbal vrijdag in de podcast van De Telegraaf. De ploeg van bondscoach Frank de Boer leeft in een bubbel en moet het een aantal weken stellen zonder vrienden en familie. Voor Oranje werd het EK deze week verlengd met een plek in de achtste finales. Wanneer Oranje de finale haalt, zijn de spelers exact een maand van huis.

Volgens Driessen is er bijzonder veel discipline vereist om geen gekke dingen te doen gedurende een eindtoernooi. "Ik vind het erg knap hoe de jongens zich staande houden daar", sprak Driessen zijn bewondering uit voor de Oranje-internationals. "Je zou maar drie of vier weken worden opgesloten in zo'n kamp met allemaal gasten, terwijl je familie thuis zit. Ze gieren van de testosteron natuurlijk, want het zijn allemaal jongens tussen de twintig en de dertig. Dan moet je vreselijk veel discipline hebben om geen gekke dingen te doen en niet uit de bocht te vliegen."

Tussen de wedstrijden en trainingen door worden er voor de spelers verschillende activiteiten georganiseerd. Zo ging de ploeg donderdagmiddag naar de bowlingbaan. "Daar sta je niet bij stil, maar voor zo'n bowlinguitje moet natuurlijk alles worden schoongeveegd", gaat Driessen verder. "Ze leven in een bubbel. Je ziet bij Schotland wat er kan gebeuren. Die hebben een positieve test en Engeland is twee spelers kwijt. Die Schotten gingen vrolijk de bus in en door, maar die Engelsen zijn twee spelers kwijt vanwege de maatregelen daar."

Driessen haalde zich ondertussen de woede van Jack van Gelder op de hals door te spreken van 'rodeloperwerk' voor Oranje nu de ploeg in de achtste finale is gekoppeld aan Tsjechië. "Kom op jongens. Als dit misgaat, dan moet je het Nederlands elftal een week of tien in de bunker zetten. Ook Frank de Boer zal moeten vluchten als hij de halve finale nu niet haalt", zei Driessen. Een opmerking die verkeerd viel bij Van Gelder. "Hij kan dan altijd zuur zeggen: halve finale, heb je gezien tegen wie ze hebben gespeeld? Of: ze hebben de halve finale of finale niet gehaald, dus ze kunnen er niks van. Het lijkt me een vervelende mentaliteit. Daar zou ik heel moeilijk mee om kunnen gaan."